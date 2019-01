Raúl García, el carriler escollit per al Girona

El Girona ja té el carriler que buscava: Raúl García, de 29 anys, que s’ha desvinculat del Leganés i arriba a cost zero, fins a final de temporada, a Montilivi. Orfes de futbolistes a la banda esquerra, els gironins incorporen un jugador rendible i de rendiment immediat, i es reserven la possibilitat d'ampliar el vincle a l’estiu, quan les dues parts es reuniran per treure conclusions d’una operació que Eusebio considerava necessària. "Ens anirà molt bé, perquè ens ajudarà i sumarà. Estic molt satisfet amb la feina de Granell i Valery, que han respost a la perfecció; però un reforç és molt benvingut", ha destacat l'entrenador blanc-i-vermell.

Amb Mojica i Aday lesionats de llarga durada i la recaiguda de Carles Planas, Eusebio ha hagut de fer invents cada setmana per alinear un onze de garanties: primer Muniesa, que també va caure lesionat, després Àlex Granell, amb un òptim rendiment malgrat ocupar una posició que no és la seva, i finalment el debut de Valery, jugador del Peralada, han ocupat gradualment el carril esquerre.

De fet, el Girona ja va estar a punt de tancar un carriler durant el mes de novembre, aprofitant la finestra que se li va concedir de manera excepcional, amb la baixa federativa del colombià Mojica, que es va trencar els creuats i es perdrà tota la temporada. Quique Cárcel, amb un mercat força restringit –només podia signar jugadors de la Lliga espanyola o que estiguessin a l'atur–, finalment va optar per descartar qualsevol operació considerant que no millorava les opcions que tenia Eusebio. Raúl García, que passats aquests sis mesos podria continuar un o dos anys més a Montilivi si totes les parts ho creuen convenient, no ha estat l'únic nom a l'agenda del director esportiu gironí, que també va temptejar la cessió d'Iván Alejo, futbolista del Getafe que no compta per a Bordalás.

Raúl García tampoc entrava en els plans de Mauricio Pellegrino, i només ha participat en cinc partits de Lliga i un de Copa; l’últim, al mes d’octubre. El gallec, que ha jugat a Primera amb el Deportivo de la Corunya, l’Almeria, l’Alabès i el Leganés, ha disputat 52 partits entre els millors i més d’un centenar a Segona, on es va començar a fer un nom. García, a qui el Getafe també volia, no podrà veure’s les cares contra el Leganés en el partit que es disputarà a la segona volta, perquè el club madrileny hauria acceptat deixar-lo marxar lliure a canvi d’incloure la famosa clàusula de la por.