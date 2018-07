Darder, ambiciós: “Hem d’intentar guanyar la Lliga”

Sergi Darder ha explicat en una entrevista a TV3 quins són els seus desitjos per la temporada 2018-19. Abans d’afrontar el segon amistós en terres nord-americanes contra el Cincinnati, el migcampista de l'Espanyol ha apuntat que el repte del club ha de ser “intentar guanyar la Lliga”. Darder ha reconegut que vol que l’Espanyol es marqui "objectius ambiciosos", encara que siguin complexos. "Sabem en un 99,9% serà impossible", ha reconegut el balear.

Darder, que ha format part de la comitiva de jugadors que han participat donant algunes voltes amb cotxe al corcuit Richmond Raceway, de la Nascar, confia que l'equip blanc-i-blau torni a Barcelona havent "tancat" el tema defensiu. "Ho vaig comentar fa uns dies. No volia tornar a Barcelona havent de tancar aspectes defensius, perquè el que volem és ser un equip vistós". El migcampista balear, optimista, ha apuntat que ja tindran temps per pensar que són "un equip normal". Mentrestant, cal mirar amunt: "Hem de pensar que som els millors, que ens queda molt per aprendre. Estem molt il·lusionats i amb molta ambició per fer una bona temporada".