Rubi: “Si a la jornada 30 estem com ara, anirem pel títol”

"L'equip creu molt en ell mateix; estàvem segurs que no podíem deixar passar l'oportunitat. La clau són ells, que han agafat confiança. Estan en un moment que es creuen capaços de tot, però es com ha de ser, perquè tenen molt nivell”. Així ha explicat Rubi el moment de confiança pel qual passa l'Espanyol després de guanyar l’Athletic a l’RCDE Stadium. El tècnic espanyolista va qualificar de “barbaritat” l’inici de curs dels seus, sobretot a casa, on els números diuen que l’Espanyol és un equip “fortíssim”.

El maresmenc va tornar a repartir elogis cap als jugadors, deixant de banda els seus propis mèrits: “Nosaltres hem aportat una idea de joc en què ells han cregut des del principi. Ara mateix es fàcil per a l'entrenador. Tot el que he de fer és pràcticament no molestar". El preparador blanc-i-blau no vol posar límits al seu equip: “ El sostre de l'equip és com a mínim allargar la nostra forma de jugar, i si això és prou per competir amb grans equips de la Lliga, és el camí".

En resposta a una pregunta sobre si veu l’Espanyol optant al títol de Lliga, Rubi va preferir ser prudent: “ No ho sé. A això hi respondrem la jornada 30. Si estem com estem ara, llavors anirem pel títol. Hem de ser prudents, seguir partit a partit, gaudir de la situació, perquè el perico està content i nosaltres també. Si ara anem a Sevilla i perdem, i després no guanyem el Girona, ningú ens preguntarà pel títol”.