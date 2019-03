L’Espanyol es regenera amb un atac de tres delícies

Durant pràcticament tota la temporada, fins a finals de gener, Rubi va anar alternant peces com Piatti, Baptistão, Hernán i Sergio García com a acompanyants de Borja Iglesias en el trident ofensiu. Aquests quatre futbolistes estaven cridats a ser els socis del gallec i a tenir un pes cabdal en la responsabilitat del gol, però el cert és que la seva aportació en xifres ha sigut força pobra fins ara: 3 gols i 2 assistències el brasiler en 1.561 minuts, 2 gols i 1 assistència del del Bon Pastor en 1.437, 2 gols i 2 assistències de l’argentí en 1.247 minuts, i 2 gols i 1 assistència del paraguaià en 669 minuts. En total, 9 dianes i 6 passades de gol entre quatre davanters que s’han repartit 4.914 minuts entre la Lliga i la Copa. De moment, l’únic dels atacants blanc-i-blaus que presenta unes xifres notables és el Panda, que, tot i ser l’únic que ha jugat regularment en la punta d’atac, ha capitalitzat la faceta golejadora (14 dianes i 2 assistències en 2.548 minuts).

A falta de dos mesos i mig per al final del curs, però, el tècnic maresmenc es troba ara amb uns actors força diferents per acompanyar el Panda dels que a principi de temporada havien d’assumir aquest rol: Baptistão ha marxat a la Xina, Piatti estarà sis mesos fora per una lesió al genoll, Sergio García segueix castigat per les lesions i Hernán tot just va reaparèixer dissabte després de dos mesos de baixa. Uns maldecaps que han permès a dos jugadors assumir el rol de protagonistes en atac: Óscar Melendo i Wu Lei.

El primer amb prou feines va poder ser titular en dues ocasions durant les primeres 11 jornades. A còpia de confiança i bones actuacions, però, s’ha anat guanyant un lloc i ja acumula 9 titularitats en les últimes 15 jornades. La seva polivalència, visió de joc (és el màxim assistent de l’equip amb quatre passades de gol) i capacitat per trencar línies l’han convertit en una peça indispensable per al seu tècnic. “Sabem les qualitats dels jugadors i que som un equip que ens agrada associar-nos en curt i que també podem desmarcar-nos als espais”, exposa Rubi, que valora tenir bons passadors com ell i gent que sàpiga desmarcar-se com el Panda o Wu. Amb el xinès sobre la gespa, l’Espanyol no coneix la derrota en cinc jornades. La seva irrupció ha sigut fulgurant i inesperada, segons reconeixen des del mateix vestidor. “A mi personalment m’ha sorprès molt positivament. M’encanta com juga, desequilibra molt i té molt de gol. Ell i Borja són bons tècnicament i poden trencar a l’espai fàcilment”, apunta a l’ARA Melendo. “Wu va molt bé als espais, és una pluma, no l’identifiques, a vegades el tens per dins, per fora, no el localitzen bé. A nivell tècnic és més que bo, ràpid, vertical, no perd pilotes fàcils. De moment està complint amb les expectatives, intentarem que no afluixi”, completa Rubi. El Panda se suma als elogis: “Entén bé el joc, aprofita molt bé els espais i sap interpretar els moviments dels companys. Quan la pilota roda, parlem poc. Així que és fàcil entendre’s amb ell”. Tot i no estar al cent per cent físicament, ja ha anotat una diana, n’ha repartit una altra i ha provocat un penal en només 314 minuts. El xinès i Melendo són noves armes en un atac que s’ha regenerat per necessitat i que ara disposa de tres delícies.