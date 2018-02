Rebutjada la petició d'invitació als JJOO de Pyeongchang per als 15 atletes russos perdonats pel TAS

El grup encarregat de gestionar la participació de Rússia als Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang ha rebutjat, "per sospites sobre la integritat dels esportistes", convidar 15 atletes que van ser perdonats pel Tribunal d'Arbitratge (TAS) després d'haver sigut suspesos pel COI per violació de les regles antidopatge.

El Comitè per a la Revisió d'Invitacions insisteix que hi ha "dades addicionals i/o proves, que en el seu dia no van poder ser tingudes en compte per la Comissió Oswald del COI", que aixequen "sospites sobre la integritat d'aquests esportistes". De les 15 peticions d'invitació cursades per Rússia, 13 corresponen a esportistes en actiu i dues a exesportistes que ara són entrenadors. Aquesta informació addicional a la qual es refereix el Comitè inclou "traces de substàncies prohibides, proves de manipulació del perfil esteroïdal i informació confidencial facilitada per l'AMA", segons un comunicat del COI.

El grup de treball, que dirigeix l'exministra d'Esports francesa Valérie Fourneyron, estima que la decisió del TAS "no ha eliminat la sospita de dopatge o no ha donat al Comitè prou confiança per recomanar que els 13 esportistes puguin ser considerats nets". Respecte als dos entrenadors, tampoc se'ls considera dignes d'una invitació per assistir als Jocs, donades les proves en poder de la Comissió Oswald i la informació addicional que té el Comitè.

La decisió de no cursar noves invitacions "s'ha comunicat a la Comissió d'Esportistes del COI, que hi dona suport", assenyala la nota. El president del COI, l'alemany Thomas Bach, ha recordat que el Comitè ha estudiat cada cas "de manera anònima", sense saber a quin esportista pertanyia, "només amb un número d'accés". "Això és el que fa que les decisions del Comitè siguin tan vàlides, perquè treballa escrupolosament i de forma igualment justa amb tots els esportistes", ha afirmat Bach.