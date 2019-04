Recollits i a la contra: la prèvia del United-Barça en tres claus

El guió del partit contra el París Saint-Germain no és una mala referència per al Barça. Els parisencs van tenir el domini (aparent) durant molts minuts de l'eliminatòria, però van acabar pagant cara la falta d'efectivitat quan tenien el United reculat, i les errades defensives en moments clau dels partits. És un bon punt de partida per imaginar què s'ha d'esperar del partit d'anada a Old Trafford.

Pla de rèplica i potser una sorpresa

Vestit de víctima, el United de Solskjaer s'ha fet fort. Replegat al seu camp i prudent, va demostrar contra el PSG que, per molt que el sotmetin, sempre troba vies d'escapament a la contra.

651x366 Bloc defensiu a camp propi Bloc defensiu a camp propi

L'endarreriment de files exigirà del Barça la versió més lúcida i àgil en atac. Les sensacions de l'inici contra l'Atlètic són una bona referència, amb els laterals profunds, dinamisme dels de dalt i unes bones sinergies per dins (amb Suárez enfonsant els centrals i el trio de migcampistes assegurant la base) per activar Messi a tres quarts.

651x366 Els centrals del United s'enfonsen i la línia defensiva es desajusta (en U) Els centrals del United s'enfonsen i la línia defensiva es desajusta (en U)

651x366 Els centrals s'enfonsen i la línia defensiva queda desajustada (en U) Els centrals s'enfonsen i la línia defensiva queda desajustada (en U)

651x366 Espai entre defenses i desajustos defensius en "zona Messi" Espai entre defenses i desajustos defensius en "zona Messi"

No s'ha de descartar que el United canviï el seu dibuix per afegir-hi un defensa més, com ja va provar l'Olympique de Lió a la tornada al Camp Nou.

Velocitat i xut com a amenaces

Les opcions del United passen per trobar l'equilibri just entre el sentiment d'inferioritat que reclamarà un pla reactiu i l'autoestima alta per creure's amb el coratge de ferir el Barça. Ho intentarà fer des de la velocitat i els espais. Rashford és la principal peça a desplegar, directa a porteria o oberta en diagonal.

651x366 Rashford, vertical en transició Rashford, vertical en transició

651x366 Sortida al contraatac amb dues amenaces obertes i gent arribant per dins Sortida al contraatac amb dues amenaces obertes i gent arribant per dins

Lukaku pot ser un recurs per referenciar, per a la descàrrega, per a la intimidació aèria.

651x366 Lukaku, opció segura per referenciar i descarregar el contraatac Lukaku, opció segura per referenciar i descarregar el contraatac

Si arriba a la frontal, el United no s'ho pensa: carrega la cama i busca remat. Caldran bones vigilàncies.

651x366 Rashford xuta des de molt lluny Rashford xuta des de molt lluny

651x366 Rashford guanya un metre i carrega la cama per finalitzar Rashford guanya un metre i carrega la cama per finalitzar

Els brots de potència aïllats

Si es valora en termes físics, al United li interessa que el partit tingui trams d'anar d'àrea a àrea. Tot i que l'actual Barça treu molts punts amb espais, en un context obert és on més imparables són homes com Pogba o Rashford, que tenen cama llarga i un primer 'rush' letal.

651x366 Pogba roba a tres quarts i ataca l'última línia rival Pogba roba a tres quarts i ataca l'última línia rival

Les irrupcions verticals del francès seran un perill si es falla a mig desplegar. El 'timing' defensiu, tant en pressió alta com després de pèrdua, haurà de ser precís. Valverde tornarà a tenir la dificultat de trobar el to: vigilant però ofensiu.