Reconstruir-se per oblidar una desfeta “sense excuses”

Sergio Busquets va ser l’únic futbolista que va parlar després de la desfeta de dimecres a Leganés. El migcampista, a banda d’afirmar que havien patit una derrota “sense excuses”, va reiterar que han de ser “més sòlids”, ja que “els equips importants són els més sòlids”.

De fet, la solidesa és un dels primers conceptes als quals es va agafar Ernesto Valverde la temporada passada després de rebre un correctiu sever contra el Reial Madrid a la Supercopa espanyola. La lesió inesperada de Dembélé a la 4a jornada a Getafe va acabar donant al basc l’excusa per fer del 4-4-2 el seu esquema més utilitzat. En conclusió, el joc del Barça no enamorava, però l’equip estava protegit i les xifres van acompanyar. Una primera passa per esperar una evolució del joc que hauria d’arribar enguany, al segon curs de Valverde.

7 gols en contra en 6 jornades

La solidesa adquirida el curs passat a la Lliga contrasta amb els set gols encaixats aquest curs. De fet, des de la tercera jornada, el Barça ha rebut gols en contra de l’Osca, la Reial Societat, el Girona i el Leganés i en sis jornades ha perdut el primer partit. El curs passat van haver de passar 18 jornades perquè el Barça encaixés set gols a la Lliga, mentre que la primera derrota va arribar a la 37a jornada contra el Llevant i amb el títol de Lliga al sarró.

Enguany, amb un joc més ofensiu -“Hi ha cops que juguem amb quatre davanters i això afecta l’equilibri atac-defensa”, admet Valverde-, s’ha de reconstruir la defensa i recuperar la pressió a la zona ofensiva. La només tímida pressió de Coutinho a Butarque va permetre al Leganés creure’s que podia crear perill i acabar guanyant. L’equip necessita que Piqué, a qui sovint li costa començar bé les temporades, assoleixi el nivell que ja ha demostrat en nombroses ocasions i que Umtiti recuperi la fam després de tocar la glòria guanyant el Mundial amb França.