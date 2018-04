Reedició de l’última final a Torí i un nou cop d’il·lusió a Sevilla

Després de superar amb sorprenent comoditat el que havia de ser un dur obstacle contra el París Saint-Germain, el Reial Madrid seguirà defensant el títol de campió d’Europa en territori italià, on l’espera el Juventus (20.45 h, TV3/Antena3). La Vecchia Signora va ser la seva víctima en la final de la dotzena, però també l’últim botxí en l’última eliminació madridista en aquesta competició, a les semifinals del 2015. L’equip de Zinedine Zidane, però, se sent més a prop de les sensacions de victòria contra els torinesos que d’aquell mal record de fa tres anys. En l’entorn del Bernabéu fa setmanes que es preparen a consciència per a la Champions, l’única opció que els queda aquest any.

Pel que fa al partit, la Juve té les baixes de Pjanic i Benatia per acumulació de targetes i manté el dubte d’Alex Sandro i Mandzukic, que arriben al partit tocats. Sí que hi seran Higuaín i Khedira, els dos exmadridistes per a qui el xoc serà especial. Zidane també reviurà etapes glorioses en el seu retorn a Torí.

A part del Juve-Madrid, avui també es juga el Sevilla - Bayern Munic (BeIN Sports), un duel històric a la capital andalusa, on no arribaven tan lluny en Champions des de fa 60 anys. L’empenta d’haver eliminat el United a Old Trafford encara dura al Pizjuán, on es vol seguir fent valer la il·lusió contra un altre gegant europeu, el Bayern. Els muniquesos ho tenen tot fet a la Bundesliga, especialment després del 6-0 contra el Dortmund del cap de setmana, però tremolen cada cop que s’enfronten a un rival espanyol. Entre el Madrid (2), el Barça i l’Atlètic, han quedat fora de la Champions en les últimes quatre edicions. Per al partit, l’entrenador del Sevilla Vincenzo Montella tindrà la baixa de Banega per sanció, a més d’un munt de jugadors amb acumulació de targetes. És la mateixa situació que podria condicionar l’onze de Jupp Heynckes, que té a una groga de la sanció jugadors clau com Lewandowski, Kimmich, Tolisso, Boateng i Rudy.