Reforçar el mig del camp lluny de la Masia

El Barça prepara mica en mica la complicada remodelació de la seva espina dorsal, el mig del camp. La direcció esportiva blaugrana treballa, conscient que no pot gaudir de tots els diners que voldria per presentar ofertes, per renovar una zona on s’esperen molts canvis en breu. El mig del camp, convertit en la clau de volta que aguanta tot el joc blaugrana durant els darrers anys, no ha aconseguit encara trobar hereus joves de Xavi i Iniesta. Així, aquesta temporada Ernesto Valverde segueix confiant sempre en Sergio Busquets i Ivan Rakitic, convertits en tòtems destinats a tenir poc descans, mentre Arturo Vidal, més sòlid que elegant, i Arthur Melo, més poètic en el joc, es disputen una plaça.

El Barça afronta amb optimisme moderat les negociacions per intentar seduïr el jove holandès Frenkie de Jong. L’altre nom és aquell del francès Adrien Rabiot, un jugador amb qui les coses semblen més ben encaminades ja que no té tants pretendents que no pas de Jong, apuntat a la llista de clubs com el Manchester City, el Chelsea o la Juve. De fet, els dos jugadors podrien acabar arribant, tot i que dins del Barça s’envia un missatge molt prudent per evitar picar-se els dits com va passar amb Antoine Griezmann el darrer estiu, quan dins del club gairebé és donava per fet que el francès fitxaria. Però aquest va acabar quedant-se a l’Atlètic de Madrid. Amb la defensa reforçada amb Jeison Murillo, fitxar reforços pel mig del camp s’ha convertit en la gran prioritat, més pensant en el futur que no pas en aquests sis propers mesos. Valverde no acaba de veure clara la posició d’un Coutinho que ha baixat molt el seu rendiment i sembla gaudir més com a davanter, competint per una plaça ambDembélé. Denis Suárez marxarà segurament en breu d’un Barça on no té la confiança del tècnic, Rafinha estarà lesionat fins el proper estiu, Sergi Samper també està trencat i tampoc sembla amb opcions de lluitar per ser titular i dels cedits, Valverde no vol que cap torni, com és el cas d’André Gomes. El mig del camp doncs, segueix en mans de Busquets i Rakitic, amb Vidal i Arthur com opcions a ser el tercer home. I un jove de la casa,Aleñá, podent jugar com a interior, tot i que sol fer-ho més avançat.

Dins de la secretaria esportiva del Barça, on es pacten les operacions amb Ernesto Valverde, s’ha arribat a la conclusió que cal reforçar aquesta posició però que no seria una bona idea donar galons ja a futbolistes del filial com Oriol Busquets i Riqui Puig. Malgrat que els dos ja han debutat al Camp Nou en partits de Copa del Rei i han format part d’una convocatòria per jugar a partits de la Champions, la prioritat és incorporar futbolistes més experimentats fora de la Masia. De Jong només té 21 anys, però ja és titular en aquesta competició, oferint un bon nivell en els duels d’aquesta temporada amb l’Ajax contra el Bayern. “No es tracta de tancar les portes, tindran oportunitats segur” insisteixen des de dins del club en referència a dos futbolistes, Puig i Busquets, que han rebutjat ofertes per abandonar el Barça fa poc.

Rabiot, talent incontrolable

El cas de Lucien Rabiot ha generat cert debat dins del club, ja que el francès, de 23 anys, és famós pel seu talent però també pels seus actes d’indisciplina, amb incidents com negar-se a fer una estada fora de França, arribat tard a convocatòries o negar-se a veure la final de Copa francesa en directe, ja que l’autobus del PSG no el va esperar. Rabiot estava arribant tard i un cop va veure que no l’esperaven, en lloc d’anar al camp, va marxar a casa La relació entre la direcció esportiva i un Rabiot que també ha quedat fora de la selecció francesa pel seu caràcter, és tant dolenta que segons la premsa francesa, Rabiot ja no jugarà més amb la samarreta del seu equip els propers mesos. Aquest 1 de gener, faltarà un mes per la finalització del seu contracte i ja serà lliure per negociar amb clubs com el Barça, que haurien de pagar una prima de fitxatge d’uns 10 milions.

El cas de De Jong, de 21 anys, és molt més complicat ja que té més bon cartell i per tant, també més pretendents. De Jong però, no ha amagat que li faria il·lusió la possibilitat de fitxar pel Barça. L’Ajax accepta vendre el jugador per 70 milions d’euros, i de moment, el Barça ha fet arribar una primera proposta a l’agent del jugador Ali Dursun, referent al sou que cobraria que ha despertat optimisme dins del club blaugrana. El Barça però, sap que no podrà competir a nivell econòmic amb altres clubs que segueixen De Jong, però juguen amb la possibilitat d’oferir-li ser una de les estrelles de l’equip just a una zona tant clau com el mig del camp.