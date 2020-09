El Reial Madrid guanya amb el VAR com a protagonista

El Real Madrid va sumar ahir al camp del Betis la primera victòria de la temporada (2-3) amb dues jugades polèmiques, una expulsió i un penal, en què el VAR va afavorir els interessos del conjunt blanc.

Després d’una sortida prou forta del Betis, just passat el minut 10, Fede Valverde va avançar en el marcador els blancs. Fent gairebé de 9 i intercanviant els papers amb Benzema, va rematar a gol una jugada del francès. Era el primer gol blanc aquesta temporada i el primer de Valverde des de la 14a jornada de la campanya anterior. Digerit el cop, els de Manuel Pellegrini van reprendre el pols al partit i al minut 34, en una acció a pilota aturada, Mandi posava l’empat al marcador amb una rematada de cap que superava Casemiro i Courtois.

En realitat, la reacció verd-i-blanca va ser fulgurant, perquè dos minuts després Carvalho posava per davant els locals en una acció en què Courtois podria haver fet alguna cosa més. Els problemes del Madrid, a més, no només eren al marcador, perquè Kroos es va haver de retirar amb problemes físics.

Però la sort va canviar de costat ràpidament al segon temps amb clar protagonisme d’Emerson. Als tres minuts el defensa bètic regalava l’empat als de Zidane amb un gol en pròpia porteria després d’un mal refús. I a l’equador del període una falta seva a la frontal de l’àrea va acabar amb targeta vermella directa, prèvia consulta al VAR.

I la rematada de la nit per al Betis va arribar al tram final, al minut 81, amb unes mans de Bartra que l’àrbitre va considerar com a penal també amb consulta a la pantalla. Sergio Ramos, a l’estil Panenka, va enviar l’esfèrica a la xarxa per posar el definitiu 2-3 al marcador.