El Reial Madrid en té prou amb dos rampells per superar el Celta (2-0)

El Reial Madrid va començar el 2021 amb una victòria a casa contra el Celta de Vigo. Tot i que els gallecs arribaven molt forts a la cita -estaven invictes des de l’arribada del Chacho Coudet a la banqueta-, els de Zidane van refer-se de l’empat de principis de setmana contra l’Elx al Martínez Valero (1-1) amb una actuació molt més efectiva que brillant. Lucas Vázquez i Marco Asensio, amics des de fa anys, van ser els executors del triomf a Valdebebas.

Sense Ramos per problemes estomacals, però amb Mendy de nou a l’alineació en el lloc de Marcelo, el Madrid va trobar el premi a la primera ocasió que va tenir. De fet, la jugada de l’1-0 va ser la reacció a una oportunitat molt clara del Celta en què Nacho va frustrar una rematada franca d’Aspas. En pocs segons, els blancs van passar d’evitar in extremis el 0 a 1 a avançar-se al marcador en un contracop letal per als visitants. Asensio, titular per l’esquerra de l’atac, va centrar per a Lucas Vázquez, que continua demanant a crits la renovació amb esforç i gols. L’extrem gallec, format al Deportivo de la Corunya, va celebrar la diana amb molta intensitat. La rivalitat no s’oblida.

El Celta va intentar respondre al cop buscant Denis Suárez en la generació de joc i activant Aspas, Nolito i Santi Mina. Els de Coudet van acumular més possessió de pilota abans del descans i van tenir alguna ocasió, com ara una rematada involuntària de Varane que va estar a punt de colar-se a la porteria madridista. També van reclamar un penal per mans de Mendy que l’àrbitre, De Burgos Bengoetxea, no va assenyalar. Mentrestant, el Madrid, com és habitual, recuperava forces en camp propi a l’espera de trobar el moment per sentenciar.

El punt d’inflexió en aquest sentit va ser la lesió d’Aspas, sens dubte el futbolista més desequilibrant del Celta. El davanter va patir una punxada muscular, va sortir del camp i tot seguit una errada de l’exblaugrana Jeison Murillo en la sortida de pilota va posar en safata el 2-0, obra d’Asensio a passada de Lucas Vázquez. A partir d’aquest moment, el matx ja no va tenir més història.

El Betis perdona el Sevilla

La primera jornada de Lliga del 2021 va deixar més partits. El primer va ser el derbi valencià que el Vila-real i el Llevant van disputar a la Cerámica, amb victòria ajustada per als locals gràcies als gols de Fer Niño i Gerard Moreno. Sergio León va anotar la diana de l’equip granota. Més tard, el Benito Villamarín va acollir el primer derbi sevillà de la temporada. Sense públic a les graderies, el Betis de Pellegrini va tenir més i millors oportunitats que el Sevilla, però va haver d’igualar el gol inicial de Suso mitjançant un llançament de penal de Sergio Canales. Fekir, també des dels onze metres, va tenir la victòria bètica a les mans, però Bono va aturar el seu xut. També ahir el Valladolid va aconseguir una victòria molt meritòria al Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe de Bordalás. Weissman, al minut 37, va anotar l’únic gol d’un duel que complica la vida als madrilenys a la classificació.

Per avui hi ha previstos, més enllà del partit del Barça, tres compromisos més. Un és el del líder, l’Atlètic de Madrid, que visita l’Alabès a Mendizorrotza a primera hora de la tarda. Els de Simeone volen continuar amb una velocitat de creuer que només van interrompre fa unes setmanes al derbi madrileny (2-0). Abans ja hauran jugat a San Mamés l’Athletic Club i l’Elx, amb els bascos necessitats de victòria després de caure el dia 31 contra la Reial Societat (0-1). Una altra desfeta posaria Garitano, tècnic local, a la corda fluixa. A les 18.30 h, també en terres basques, l’Eibar rebrà el Granada, que arribarà amb la moral pels núvols després de la remuntada de principis de setmana contra el València (2-1). I a la mateixa hora, igualment a Guipúscoa, la Reial Societat afrontarà a Anoeta la visita de l’Osasuna. Per dilluns quedarà el drama particular del València, que començarà el partit contra el Cadis (21 h) a Mestalla en descens. Els xe no estan per a objectius gaire ambiciosos.