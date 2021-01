El Reial Madrid es fon com la neu en la seva visita a l'Osasuna (0-0)

El temporal Filomena va provocar la suspensió de l'Atlètic de Madrid - Athletic Club previst per ahir a la tarda i també l'ajornament a dilluns de l'Elx-Getafe, però el duel entre l'Osasuna i el Reial Madrid, a Pamplona, es va jugar tot i estar en dubte durant gairebé tota la jornada. I, com la neu, que no parava de caure, els jugadors de Zinedine Zidane es van fondre a El Sadar davant un Osasuna molt ordenat defensivament (0-0).

Durant la primer part les ocasions van ser escasses i el trident ofensiu blanc, format per Eden Hazard , Karim Benzema i Marco Asensio, no va trobar la fórmula per inquietar l'entramat defensiu local. Sense un dominador clar i amb un guió pla, sense protagonistes que destaquessin, es va arribar al descans amb taules al marcador.

El Reial Madrid va arrencar la segona part amb una marxa més, apropant-se més a la porteria defensada per Sergio Herrera i provocant aquella sensació de perill tan pròpia de l'equip de Zidane . Però va ser un miratge, perquè els minuts anaven passant i els blancs seguien sense trobar l'esquerda davant un Osasuna que, de mica en mica, es va anar animant al contraatac. El tècnic francès havia intentat animar el seu conjunt amb canvis ofensius, però l'entrada de Fede Valverde, Mariano i Isco no va millorar el que ja hi havia damunt la gespa. L'ensopegada blanca deixa el Barça a tres punts del Reial Madrid .