Reinventar-se per tornar a ser al podi del Dakar

Després d’acabar al podi el Dakar del 2017 i d’acabar cinquè l’any passat, Gerard Farrés va dir que ja en tenia prou, que no volia tornar al Dakar en moto. Pensava en la seva família i en el perill que amagaven les dunes del desert anant sobre una moto, tot sol, i va decidir deixar-ho estar. La fi del projecte de l’equip murcià Himoinsa i una lesió al genoll també van ajudar-lo a prendre aquesta difícil decisió. El seu somni va ser, des de llavors, disputar de nou el Dakar, però ara ja sobre quatre rodes.

Després de molts contactes, li va sortir l’oportunitat de participar-hi amb un side by side, un vehicle a mig camí entre un quad i un bugui que al Dakar té categoria pròpia. Però no un side by side qualsevol, sinó un Can-Am de l’equip Monster Energy, el que té a les seves files el vigent campió de la categoria, el brasiler Reinaldo Varela. Des que va signar el contracte, va tenir clara una cosa. Tornava al Dakar, però no per provar sort. Volia tornar a assaborir l’alegria de quedar entre els millors. “Som ambiciosos i volem guanyar la categoria. Quedar fora del podi seria un mal resultat”, va dir el de Manresa el dia de la presentació del seu nou projecte a Vic.

És debutant a la categoria, però s’estrena amb un equip de garanties. “L’equip ha desenvolupat un cotxe per guanyar. Tenim molt bon material i l’aprofitarem”, apuntava. De moment, fidel a les seves paraules, ell i el seu copilot, Dani Oliveras, estan esprement el Can-Am: són segons de la general i ja han guanyat una de les quatre etapes que s’han disputat. “Ha sigut brutal”, deia després de guanyar la tercera etapa, i destacava la feina del seu company, que també ha fet aquest any el pas a les quatre rodes. “El més important és la navegació del Dani, estem molt contents perquè està fent un treball perfecte que ens permet estar al davant sense cometre errades”, afirmava des del Perú. Ahir, Farrés va acabar tercer, a 16 minuts de Kariakin, el guanyador.

Brabec, triomf i liderat

Ricky Brabec va aconseguir ahir, per fi, el triomf parcial que buscava des del primer dia del Dakar 2019, una victòria que, a més, li va donar el liderat de la general de motos. El nord-americà d’Honda, que va acabar tercer la primera etapa i segon la segona, es va imposar en la quarta especial, en què no va cometre cap errada.

Brabec va acabar per davant de Matthias Walkner (KTM), que va ser segon, a 9.19, superant els seus companys d’equip: Toby Price (a 7.07) i Sam Sunderland (a 11.35). Aquest últim, a més, va patir una petita caiguda durant l’especial que li va fer perdre uns quants minuts. El millor català va tornar a ser Oriol Mena, que va acabar onzè, mentre que Laia Sanz va arribar 20a, just darrere del també català Armand Monleón.

Nasser al-Attiyah va tornar a aconseguir la victòria en la quarta etapa en la categoria de cotxes. El qatarià va protagonitzar un duel amb el francès Stéphane Peterhansel pel triomf d’etapa i en aquest cas el de Toyota es va imposar al de Mini per tan sols 1 minut i 52 segons. D’aquesta manera, Al-Attiyah va aconseguir mantenir el liderat de la general. Tots dos, juntament amb el català Nani Roma, estan demostrant que són els més forts d’aquest Dakar i són els principals candidats al triomf final. El qatarià, ara per ara, avantatja Peterhansel a la general en gairebé nou minuts, si bé avui, després d’haver guanyat la quarta etapa, haurà d’obrir pista en la segona part de la temuda etapa marató. Nani Roma, per la seva banda, va acabar quart, tot i que manté el tercer lloc de la general, a gairebé 21 minuts d’Al-Attiyah.

La quarta etapa, amb final a Moquegua per a les motos i a Tacna per als cotxes i els camions, és la primera part de l’etapa marató, en què els pilots del Dakar, quan arriben al bivac, no tenen assistència dels seus mecànics i ells sols han de reparar i preparar els vehicles per poder sortir en l’etapa d’avui. La caravana farà front a la cinquena etapa, amb final a Arequipa. Les motos hauran de completar 776 quilòmetres (345 d’ells, cronometrats), mentre que els cotxes i els camions recorreran 714 quilòmetres, 452 d’ells contra el crono. Després la caravana gaudirà de la merescuda jornada de descans, abans d’afrontar els últims cinc dies del ral·li, en els quals, com a novetat, els pilots que hagin abandonat durant la primera setmana podran reenganxar-se al Dakar, competint en una classificació paral·lela.