Els Reis ja no s’estan de res

Quan va arribar al juliol ja sabíem que Ernesto Valverde era bon minyó, però és que a més ha tret unes notes que no ens podíem ni imaginar. Sobretot perquè, quan va obrir l’estoig el primer dia de classe, es va trobar que tenia l’estilogràfica més preciosa del món però li faltaven alguns bolígrafs. Va remugar una mica però no es va queixar. Això sí: quan ha arribat l’hora de fer la carta als Reis, s’ha fet valer; potser no l’ha fet gaire llarga, però sí que és cara. I, aquest cop sí, els Reis d’Arístides Maillol sembla que no s’estaran de res per arrencar-li un somriure.

Dic que aquest cop serà així perquè, fa un parell d’anys, Luis Enrique es va enamorar d’un cotxe teledirigit de marca Nolito però es va trobar carbó. Però aquells que fa uns mesos no volien jugar ni a l’oca ni al parxís, ara han decidit que faran els esforços que calgui. Els de la casa de joguines Liverpool es fan pregar, però està decidit que deixaran un Coutinho al costat de les sabates de Valverde. I si al final de curs continuen les bones notes, li han promès un Griezmann.

Val a dir que Valverde s’entreté amb qualsevol cosa. Fins i tot s’ho passa bé amb un nino de fusta com Paulinho, però lògicament agrairà que li portin una mica de màgia. I Coutinho té la que el Barça necessita per recuperar la bona lletra que havia tingut. Una altra cosa és que els dies de Champions no podrà anar a escola i que 160 milions semblin una barbaritat, però l’Ernesto ja ha deixat clar que, si li demanen unes notes encara millors, necessita tot el que no li van portar a l’estiu.

És més: tot i que ha demanat un ordinador, no serà l’únic regal del mercat d’hivern. Els Reis també li portaran uns mitjons Yerry Mina, que a primer cop d’ull semblen força estranys però que potser aniran bé ara que els peücs Mascherano s’han fet vells i els hem venut a Wallapop. S’ha de dir que l’Ernesto no estava gaire segur de posar Mina a la carta perquè a l’estiu no l’acabava de convèncer, però ara es pot permetre la prova perquè aquells altres mitjons que tenia arraconats des de fa temps, de marca Vermaelen, són grisos i no criden gens l’atenció però escalfen d’allò més.

Abans de marxar, els Reis també han deixat unes rodes noves perquè Dembélé pugui tornar a córrer per l’Scalextric. No queda gaire clar en quin moment del curs podrà ajudar l’Ernesto, però està bé tenir-lo a punt de cara al futur.

Els Reis, que ho saben tot, han vist que, perquè pugui ser el primer de la classe, havien de ser generosos. L’Ernesto s’ho ha ben guanyat.