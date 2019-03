Remuntada de Suïssa per guanyar la prova per equips

Suïssa segueix sent l'equip a batre a la prova per equips. Després d'imposar-se ara fa un mes al Mundial, també ha guanyat a les finals de la Copa del Món. El conjunt helvètic s'ha desfet de Noruega amb remuntada inclosa, en una prova on perdia per 0-2 i ha acabat empatant la final (2-2), guanyant per la diferència de temps. Només 37 centèsimes han decidit el títol.

Ha estat una final emocionant, amb un sol radiant a l'estació de Soldeu - El Tarter i amb un públic entregat a les graderies. Era l'última prova que es disputava a la pista Àliga, la que s'havia fet servir per a les proves de velocitat, però escurçada per aquesta disciplina més curta i que disputen dos equips en paral·lel.

Ha obert foc Andorra, que ha participat gràcies a la invitació de la FIS. L'equip del principat, però, no ha pogut passar de la primera ronda en caure 3-1 contra el Canadà. En aquesta prova d'esquí alí per equips (ATE), les seleccions són mixtes i les curses són al millor de quatre, començant per dues noies, seguint per dos nois i repetint noies i nois. El vencedor suma un punt, en el cas d'empat a temps entre dos esquiadors (com ha passat a la final de consolació entre el Canadà i Alemanya), sumen un punt cadascun. I si al final de les quatre carreres hi ha igualtat al marcador, passa ronda qui ha completat el recorregut amb menor temps.

Una final emocionant

És, precisament, la diferència de temps la que li ha servit a Suïssa per superar Suècia als quarts de final (2-2, -0,45). L'equip helvètic, format per Aline Danioth, Wendy Holdener, Daniel Yule i Ramon Zenhaeusern, ha derrotat posteriorment Alemanya i ha superat en una final molt ajustada a Noruega.

Noruega, de fet, ha tingut la victòria a un pas. Ha derrotat França per la diferència de temps a quarts (2-2, -0,34) i ha superat sense problemes el Canadà a semis (3-1). A la final, Kristin Lysdahl i Sebastian Foss-Solevaag han guanyat les dues primeres mànegues amb certa solvència, donant gairebé dos segons de marge als nòrdics. Però Suïssa ha guanyat el tercer 'round' i, al final, una magnífica baixada de Daniel Yule ha servit per capgirar el marcador. Una última baixada on el noruec Sebastian Foss-Slevaag ha acabat desqualificat per saltar-se una porta.