Resistència contra els nazis

Què fa un diari català informant sobre un equip de la quarta divisió alemanya? Ras i curt, res que tingui a veure amb un resultat esportiu sinó amb valors, amb la lluita exemplar d’un club modestíssim contra el racisme, l’antisemitisme i altres amenaçadores actuacions pròpies de seguidors d’extrema dreta.

Els fets ens remeten al 28 d’abril del 2017, però tenen conseqüències encara per determinar. Aquell dia es van enfrontar en un derbi regional l’SV Babelsberg 03 i l’Energie Cottbus. Grups d’aficionats de tots dos equips van acabar cremant pirotècnia, però la qüestió, lluny de ser liquidada amb una pertinent sanció a càrrec de la Federació del Nord-est d’Alemanya de futbol (NOFV), va agafar de seguida una dimensió política i social encara no resolta. Fans del Cottbus van fer, durant el partit, gestos de salutació nazis i van dirigir contra els aficionats locals consignes pròpies del camp d’extermini d’Auschwitz.

Aquest comportament de fans d’ultradreta no va ser, però, tingut en compte en la sentència de la NOFV. En canvi, la federació regional sí que va recollir en el seu argumentari per multar el Babelsberg amb 7.000 euros que “una persona amb cabells vermells i look punk” present a la grada local va cridar “Fora porcs nazis”. Indignat, el club d’aquest districte de Potsdam, la capital de Brandenburg, situada als afores de Berlín, s’ha negat fins ara a pagar la sanció amb el risc que li retirin la llicència federativa. Coincideix que la mateixa NOFV va aturar en segona instància la multa a l’Energie Cottbus, de manera que la Federació del Nord-est d’Alemanya de futbol emana un tuf ultradretà que ha posat en guàrdia tot el país. La Federació Alemanya de Futbol (DFB) ha corregit aquesta setmana la manera d’actuar de la NOFV i ha multat el Cottbus amb 7.000 euros, 3.000 dels quals pot destinar-los a mesures preventives contra l’extremisme de dretes i el racisme. Paral·lelament, el Babelsberg ha rebut una onada d’atenció mediàtica i de solidaritat d’altres clubs i de multitud de fans a nivell particular sota el paraigua de la campanya per fer fora els nazis dels estadis.

Collada per la reacció política i social, la NOFV s’ha avingut a dialogar a principis de març amb el Babelsberg per desencallar el conflicte. Al capdavall, el cas va sobre la història alemanya, sobre nazis i antisemitisme. I sobre com el 2018 es manté a ratlla els neonazis, en general, i els seguidors d’extrema dreta als estadis, en particular. Especialment a l’est del país, on la seva presència és més notòria. Fer els ulls grossos és inconcebible. I relativitzar els casos de racisme i antisemitisme als camps de futbol significaria que ens hem acostumat massa a veure aquests problemes i a no fer-hi res.