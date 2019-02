Retallades a l’Espai Barça

El Barça va filar prim a l’hora d’acotar el projecte de l’Espai Barça. El club va ser extremadament concís en el moment de definir tot el que feia referència a la construcció del nou estadi per evitar sorpreses que fessin saltar pels aires els pressupostos inicials. Però, tot i aquesta cura, la realitat és una altra. Des de fa mesos s’està modificant el projecte inicial perquè els números no surten. És època de retallades. Es tracta de qüestions de caràcter estètic i funcional, de materials escollits, fins i tot de qüestions conceptuals, per reduir el cost d’una obra que no podia superar els 600 milions (el Barça ja va fer créixer la xifra fins als 630).

A l’espera que arrenquin les obres a l’esplanada del Camp Nou -aquest estiu encara no es podrà operar a l’interior de l’estadi, més enllà d’algunes actuacions a la façana-, els tècnics estan treballant en modificacions a la proposta inicial que van presentar els arquitectes Joan Pascual i Ramon Ausió, que uns mesos després de guanyar el concurs es van apartar del projecte. Sense aquests canvis que ara s’estan fent es dispararien els diners que el club va comprometre’s a gastar. El president Bartomeu va reiterar que el Barça no sobrepassaria els 600 milions i s’està treballant per evitar aquesta desviació. Si la negociació dels namings rights acaba bé, i el club en treu un contracte sucós, aquestes partides que ara s’estan mirant amb lupa no serien un problema, però, com que el compromís amb què es va aprovar en referèndum l’Espai Barça és ferm, no es pot fer créixer la xifra. En què es retalla? D’exemples n’hi ha molts: passarel·les que es fan més estretes, arcs que havien de ser més diàfans i ara s’han de reduir perquè el cost és massa gran, materials que s’han de canviar per altres de menys cars...

Quan se’ls pregunta per això, al club tanquen files. Asseguren que encara no s’ha entrat en aquest detall, que de moment s’està en una altra fase. Aquestes retallades no deixen de ser un nou entrebanc que el club espera superar sense que el projecte se’n ressenti. El nou Espai Barça és un projecte faraònic que s’està complicant molt més del que preveia la junta quan va obtenir l’aval majoritari dels socis. Primer van venir els retards en el calendari, amb una negociació política dura que ha acabat posposant l’inici de les obres -com a mínim- dos anys, i ara és el preu de l’obra. Fer un nou estadi sobre l’actual no és tan fàcil com van dir al principi.