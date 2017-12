Retiren la groga a David López, que podrà jugar contra el Girona

El Comitè de Competició de la RFEF, reunit aquest dimarts, ha deixat sense conseqüències disciplinàries l'acció on David López va cometre penal sobre Sergi Enrich en el duel entre l'Espanyol i l'Eibar de diumenge passat. Després d'estudiar les imatges presentades en el recurs del club blanc-i-blau, el Comitè ha retirat la cinquena groga en considerar que, en efecte, "es dedueix amb evidència que no existeix contacte i, per tant, la caiguda del rival no ve causada per l'acció del jugador amonestat".

En l'acta d'Undiano Mallenco, aquest àrbitre va escriure que havia existit un contacte suficient per "tombar un rival en disputa de la pilota". D'aquesta manera, el defensa santcugatenc podrà jugar dilluns vinent contra el Girona. David López seguirà tenint quatre grogues, com Aarón Martín, Javi Fuego i Víctor Sánchez.