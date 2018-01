Retrobament amb Roberto i Andrés en ple guirigall sota pals

Quan els porters de l’Espanyol i del Màlaga es trobin aquest vespre sobre la gespa de La Rosaleda (21 h, GOL), no podran obviar el passat i el present de tots quatre, que en els últims mesos han viscut canvis força radicals. L’estiu passat, tots ells tenien contracte el curs passat amb l’Espanyol. Des de Pau López a Roberto Jiménez, a priori els titulars d’aquesta nit, fins a Diego López i Andrés Prieto, els dos que veuran el partit des de la banqueta, han viscut girs significatius en les seves carreres. Un autèntic guirigall a la porteria que segueix allargant-se, i que encara tardarà mesos en resoldre’s definitivament.

A l’estiu, res feia preveure que qui defensaria la porteria periquita aquest curs seria un Pau López que s’ha reivindicat i ha convençut a Quique Sánchez Flores erigint-se com el porter amb més aturades de Primera: 62. Un any abans, en veure que l’arribada de Roberto Jiménez frenaria la seva progressió després d’un curs com a titular, el gironí no s’havia sentit ben tractat i va decidir marxar cedit al Tottenham amb una opció de compra que des de l’Espanyol pensaven que faria efectiva. L’estada a Londres no li va ser gaire profitosa pel que fa a minuts disputats -no va arribar a debutar en partit oficial amb el primer equip dels Spurs, on només va jugar 7 partits amb l’equip reserva-, però si a nivell de preparació física i mental.

Des del passat 1 de gener és lliure per negociar amb qualsevol altre club i marxar gratis a l’estiu després que el club periquito cometés l’error de no lligar la seva renovació abans de cedir-lo. Ara, l’Espanyol actua amb presses, fent esforços per convèncer-lo de seguir a l’entitat on es va formar. Fins l’octubre, però, no va parlar amb el seu representant, que ara pot presentar una contraoferta per veure si l’entitat fa un últim esforç per retenir-lo abans de deixar-lo escapar. L’amenaça de Jordi Lardín de deixar-lo a la banqueta si no renovava, va quedar dissolta per Quique, qui sempre ha mostrat confiança en el gironí: “Tots dos porters estan funcionant i tenen confiança”, va apuntar ahir el madrileny, que no anticipa si, amb el nou any, canviarà de porter a la Lliga.

Mentrestant, Diego López està a l’expectativa de si renova o no. La situació del gallec s’ha transformat de plàcida en malson: després d’acabar el curs passat sent un dels grans referents de l’Espanyol (38 gols en 35 partits), a l’estiu el club va comprar-lo al Milan, convertint-lo en el jugador millor pagat de la plantilla i amb un contracte fins el 2020. Però una operació per una bursitis a l’estiu, va alterar el seu rol de paller del projecte a suplent de Pau, una situació similar a la que havia viscut amb Donnarumma a Itàlia. El gallec ha mostrat el seu descontent, i només té la Copa per reivindicar-se en públic.

Roberto, a salvar-se per seguir a Màlaga

La situació que viu ara Diego és la mateixa que va viure el curs passat Roberto Jiménez, a qui el gallec va eclipsar quan va arribar a Cornellà. Ara, el porter madrileny és titular a Màlaga, on juga com a cedit per l’Espanyol. “Li recomano que, si no pensa tornar, pari moltes pilotes. Que no li fiquin gaires gols, perquè si el Màlaga baixa té moltes opcions de tornar”, va confessar Lardín. I és que si el conjunt andalús evita el descens aquest curs, haurà d’afrontar una opció de compra obligatòria pel porter, que tornaria a l’Espanyol en cas de descens. El Màlaga està a quatre de la salvació, pel que el morbo està servit: assecar l’Espanyol allunyaria Roberto de tornar al club d’on va marxar. I a l’ombra d’aquest, un Andrés Prieto que el curs passat era el titular al filial periquito a segona B, i que ara treballa per guanyar-se un lloc a Primera.