Els cos tècnic i els treballadors del Reus denuncien el club per impagaments

Els treballadors del Reus Deportiu van presentar ahir una demanda laboral contra el club per impagaments de salaris, deutes que en diferents casos arriben a ser de sis mesos. Entre els denunciats hi ha els membres del cos tècnic, liderats pel tècnic Xavi Bartolo, així com els membres de la direcció esportiva. El 28 de gener el Reus va ser expulsat de la competició per les autoritats de la Lliga de Futbol Professional, amb una sanció de tres anys sense poder competir i una multa de 250.000 euros. La sanció va arribar just dies després del canvi de propietat del club del Baix Camp, comprat per un grup inversor nord-americà que haurà de gestionar ara aquesta demanda.

La demanda, en el cas dels entrenadors, inclou la petició de quedar alliberats dels seus contractes, tot i que altres treballadors confien en poder rebre els salaris pendents i seguir treballant en un club que segueix en actiu, tot i la sanció al primer equip. El grup US Real State Investment, amb seu a Miami Beach i amb Russell Platt i Clifton Onolfo al capdavant, va arribar fa tot just dues setmanes al Reus afirmant que volen seguir al club encara que no es pugui competir a Segona Divisió. Els treballadors de l’entitat denuncien que els nous propietaris encara no han pagat cap nòmina pendent, i critiquen especialment la gestió de l’anterior propietari, Joan Oliver.e