El Reus Deportiu se salva sobre la botzina

A última hora, just abans del que podia ser l'últim partit de la història del Reus Deportiu, el club informava que abonava les nòmines pendents dels futbolistes i que, per tant, “garantia” la continuïtat de l’entitat del Baix Camp a Segona Divisió. L’equip portava tres mensualitats de retard i els jugadors haurien pogut desvincular-se’n d’acord amb el conveni col·lectiu. La solució arribava ahir mateix, unes hores abans que comencés el partit contra el Còrdova que va acabar amb empat (1-1).

El resultat, però, va ser el menys important. I és que la situació del Reus feia mesos que estava compromesa. L’entitat, de la qual Joan Oliver és el màxim accionista, arrossega un deute de cinc milions d’euros i buscava desesperadament un comprador per evitar la desaparició, però no hi havia hagut entesa entre els pretendents i les exigències del màxim accionista. Finalment, segons informaven fonts del club roig-i-negre, entre divendres i dissabte es tancava la venda de l’entitat a un comprador –el nom del qual encara no ha transcendit– que injectava liquiditat per assumir els deutes i evitar que els jugadors poguessin rescindir unilateralment els seus contractes.

A través d’un comunicat, el Reus informava al matí que estava abonant les nòmines als jugadors, un procés que es completarà durant el cap de setmana. No deia res, però, del cos tècnic ni de la resta d’assalariats de l’entitat. En paral·lel, els aficionats van fer un acte de protesta abans del partit, que va reunir unes 300 persones, i en què van criticar la gestió de Joan Oliver i van mostrar el suport incondicional als jugadors. Ja a l’estadi, es van sentir insults cap a l’actual propietari, mentre que els aficionats del Còrdova van tenir un detall amb els futbolistes del Reus, amb una pancarta de suport.

Amb el pas canviat

La solució hauria agafat amb el pas canviat alguns futbolistes, que ja tenien pactat el seu futur amb altres clubs i que ara s’hauran de quedar a Reus. De tota manera, no es descarta que en el mercat d’hivern alguns acabin marxant. Dependrà de si es refien del projecte esportiu i econòmic dels nous compradors. Al llarg de la setmana el club en donarà més detalls.