El Reus conquereix el Martínez Valero tot i les baixes (0-2)

Malgrat les baixes, com les dels quatre jugadors fitxats que no van poder ser inscrits perquè superaven el limit salarial, el Reus Deportiu ha guanyat el primer partit de la temporada imposant-se a l'estadi Martínez Valero d'Elx per 0-2.

Fran Carbia, als 19 minuts de joc, ha rematat una centrada de Borja Herrera. El gol que posava al davant del marcador el conjunt reusenc també era el primer de la temporada de l'equip de Xavi Bartolo. L'Elx ha passat a controlar el partit, però topant sempre amb la defensa de l'equip català.

A la segona part, una centrada de Borja Herrera, de nou, l'ha rematat Àlex Carbonell per sentenciar el partit malgrat els últims atacs de l'equip local. El Reus suma ara 4 punts després de les primeres tres jornades i un mercat de fitxatges complicat, ja que no ha pogut inscriure homes com Tito, Isaac Cuenca, Yoda i el mitjapunta Vítor Silva.