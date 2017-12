El Reus rep el Granada en un partit que pot definir les seves aspiracions

El Reus buscarà, aquest dissabte (18.00h, Liga 1,2,3 TV) al Camp Nou Municipal de Reus, una nova victòria que els permeti no desenganxar-se de les posicions de playoff, que ara mateix es troben a 5 punts. Per aconseguir-ho, els reusencs s'hauran d'imposar al cinquè classificat de la Lliga 1,2,3, el Granada, que arriba després d'haver sumat 6 dels últims 9 punts possibles. Els roig i negres afronten el xoc situats en una tranquil·la onzena posició a la taula classificatòria, però una derrota els podria condemnar a haver de començar a pensar en el descens.

L'entrenador del Reus, Aritz López Garai, no podrà comptar amb el lateral dret, Jorge Miramón, que es va lesionar el recte anterior del quàdriceps en el desplaçament de diumenge passat a Tenerife, on els reusencs van caure per un contundent 3-0.

Per la seva banda, el tècnic dels andalusos, José Luis Oltra, ha afirmat en roda de premsa que el de dissabte és un partit "molt difícil en un camp molt complicat". Per aquest matx, l'entrenador valencià no podrà comptar amb Raúl Baena, per lesió, ni amb Machís per sanció.

Aquest partit pot resultar clau per a les aspiracions del Reus aquesta temporada, ja que ara mateix el club reusenc es troba just a la meitat de la taula. Els de López Garai no es poden relaxar perquè estan a 5 punts de les places d'ascens, però també a la mateixa distància de les posicions de descens. Per tant, aquest partit pot ser clau per definir les aspiracions de l'equip aquesta temporada.