El Reus, amb el repte de guanyar per primer cop a casa

El Reus Deportiu, que encara no ha guanyat a l'Estadi Municipal, s'ha proposat fer-ho aquest diumenge (18:00 hores) davant el Rayo Majadahonda. Els catalans ja han deixat enrere l'eliminació a la Copa del Rei davant l'Almeria (3-1) i sol els queda centrar-se completament en LaLiga 1/2/3 on ja es troben a la zona calenta de la classificació.

Amb nou punts sumats, el descens està a sol un punt, de manera que aquesta primera victòria davant el seu públic és molt necessària per a l'equip de Xavi Bartolo. El tècnic del conjunt reusenc no recupera cap efectiu per al duel contra els madrilenys, per la qual cosa el central Mikel Villanueva i els extrems Ricardo Vaz i David Querol segueixen sent baixa.

El mitjapunta Àlex Carbonell i el davanter Fran Carbia van ser titulars en el duel coper després de recuperar-se de les seves respectives molèsties i tindran protagonisme també en Lliga. Aquest segon apunta a la titularitat juntament al màxim golejador de l'equip, Miguel Linares, que a més dels seus dos gols en Lliga, també va marcar en Copa. El centre del camp contínua sent intocable, amb Mario Ortiz, Juan Domínguez i Gus Ledes, o amb Alfred Planas acompanyant a les dues puntes.

Jesús Olmo i Catena busquen consolidar-se en l'eix de la defensa i serà una incògnita qui ocuparann els laterals, malgrat que Bastos i Guerrero podrien tenir continuïtat en el campionat de la lliga.

De la seva banda el Rayo Majadahonda viatja a Reus amb l'objectiu d'intentar aconseguir la seva tercera victòria a la Lliga seguida després de superar com a local en les dues anteriors jornades a l'Sporting de Gijón i a l'Oviedo.