Tota la plantilla del Reus, imputada per haver rebut diners per derrotar el Valladolid el 2017

El jutge que instrueix el cas Oikos ha imputat tota la plantilla del Reus per haver pactat el resultat del partit contra el Valladolid del juny del 2017. El titular del jutjat d'instrucció número 5 d'Osca ha citat com a investigats els 26 integrants de la plantilla després d'advertir indicis que van cobrar una prima de l'Osca per derrotar el Valladolid per 2-0 durant la penúltima jornada de Lliga a Segona Divisió.

En aquell partit el Reus no s'hi jugava res, però tant el Valladolid com l'Osca tenien opcions de jugar el play-off d'ascens a Primera. Aquella derrota va deixar el Valladolid fora d'un play-off que sí que jugaria l'Osca, tot i que no va pujar. El jutge ha informat que tots els membres de la plantilla del Reus estan investigats per un delicte tipificat en l'article 286 del Codi Penal.

El Reus va fer fallida econòmica anys més tard i l'última temporada no va poder seguir competint a Segona per deutes. Aquesta temporada tampoc ha pogut competir, cosa que deixa el futur del club, que va ser comprat per un grup inversor nord-americà, en dubte.

Íñigo López, peça clau del cas

El jutge també cita com a investigat l'exjugador de l'Osca Íñigo López, que podria ser acusat d'un delicte de corrupció, ja que seria la peça clau per posar en contacte els jugadors del Reus amb el club aragonès. També s'investiga un partit de l'Osca contra el Nàstic de Tarragona del 27 de maig del 2018 per aclarir si es van oferir diners a jugadors del club tarragoní per pactar un resultat, ja que es van registrar apostes sospitoses.

El cas Oikos neix de la investigació d'una xarxa d'apostes il·legals al futbol on un dels líders seria l'exjugador Carlos Aranda. Ara, en aquest cas, per primer cop, es jutjarà oferir diners a un equip per guanyar, un fet que ha sigut habitual a l'esport espanyol però mai havia estat investigat.