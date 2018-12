El Reus rep l'Osasuna pensant en el seu futur fora dels terrenys de joc

El Reus Deportiu rep aquest diumenge l'Osasuna (12 h) sense conèixer encara el seu futur a Laliga 1/2/3, a causa dels greus problemes econòmics pels quals travessa l'entitat. La plantilla rep l'Osasuna embolicada en una situació molt desagradable, amb la denúncia de dotze jugadors i amb set més que tenen pendents de cobrar les tres mensualitats que se'ls deuen.

A més, tant l'entrenador del primer equip, Xavi Bartolo, com els seus companys del cos tècnic, els jugadors del filial i els empleats del club continuen sense veure ni un euro des que va començar la temporada, de manera que la situació s'ha convertit en insostenible.

Pel que fa a la situació esportiva, el Reus segueix en posicions de descens, però després del seu últim empat davant el Còrdova (1-1) s'ha col·locat amb els mateixos 17 punts que l'Extremadura, l'equip que ara mateix marca la salvació. Per al duel contra el conjunt navarrès Xavi Bartolo tindrà tota la plantilla disponible, els setze jugadors als quals se'ls va poder fer fitxa a començaments de temporada.

Després de la bona imatge dels dos últims duels, no està previst que el tècnic realitzi canvis en l'onze, per la qual cosa podrien jugar exactament els mateixos que van sumar quatre punts en els dos últims duels, amb victòria a Alcorcón (0-1) inclosa. En aquesta alineació, com sempre, sota pals hi haurà Edgar Badia. En els laterals, Shaq Moore actuarà per la dreta i Mikel Villanueva pel carril esquerre. El capità, Jesús Olmo i Alejandro Catena seran els centrals.

A la medul·lar, Mario Ortiz i Gus Ledes formaran el doble pivot, amb Ricardo Vaz i Alfred Planas d'interiors i David Querol i Miguel Linares a la punta d'atac.