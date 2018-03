El Reus, sense por per rebre el líder de Segona, l'Osca de Rubi

El Reus afronta el repte de derrotar l'Osca, líder de la competició. L'equip visitant, entrenat pel català Rubi, espera tallar la mala ratxa que porta de tres jornades sense recollir cap victòria.

Els locals arriben al partit després d'una bona dinàmica a casa, on han guanyat els dos últims partits disputats. Una golejada contra el Lorca (3-0) i un bon triomf contra el Sevilla Atlètic (2-0) serviran de preludi per afrontar un duel completament diferent, davant el líder de la categoria de plata. La derrota de la setmana passada davant la Cultural Lleonesa (2-0) no ha impedit que el Reus continuï allunyat de la zona de descens, concretament a cinc punts.

Aritz López Garai, que afronta el duel com "un bon repte", no podrà comptar amb quatre dels seus futbolistes per lesió. Es tracta dels centrecampistes Borja Fernández i Vitor Silva i dels extrems Ricardo Vaz i David Haro. El tècnic podria mantenir pràcticament el mateix onze de les últimes jornades, amb la novetat de Dejan Lekic, que apunta a la titularitat a la punta d'atac. David Querol i Fran Carbia el podrien acompanyar en una davantera amb tres efectius.

L'Osca confia a sumar els punts i recuperar la sendera de la victòria davant un rival que està en una zona mitjana-baixa de la taula. Encara que amb els últims tres resultats l'Osca només ha sumat un punt, no li han retallat molt al conjunt d'Osca els seus perseguidors, mantenint cinc punts d'avantatge.

L'entrenador de l'Osca, Joan Francesc Ferrer, "Rubi", ha anat recuperant efectius amb el pas dels dies, com és el cas del defensa lateral esquerre Rajko Brezancic, i encara que li'n faltaran cinc jugadors, el defensa central Jorge Pulido i el migcampista Gonzalo Melero, per sanció, a més del colombià "Cucho" Hernández, Carlos Akapo i "Rulo" per lesió, podrà treure un onze de garanties.