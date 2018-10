El Reus perd dos punts al Molinón per culpa d'un penal polèmic al minut 92 (1-1)

Un penal polèmic al temps de descompta ha deixat el Reus sense la victòria al Molinón (1-1). Els del Baix Camp han acabat empatant un duel que tenien guanyat, i no es poden escapar de la zona baixa de la classificació.

Carlos Carmona, des dels onze metres, ha igualat al minut 93 el gol que havia fet a la segona part Miguel Linares. L'acció ha estat molt protestada pels jugadors del Reus, i tant Edgar Badia com Jesús Olmo han vist la targeta groga.

El Nàstic rep l'Alcorcón (18 h)

Aquest diumenge, el Nàstic rep l'Alcorcón (18 h) en un duel on els grana han de guanyar per sortir del descens. A més, no podran comptar amb els lesionats Iván López, César Arzo, Manu Barreiro, Raúl Albentosa i Ramiro Guerra.

El partit estarà marcat per la mort, aquesta setmana, de Josep Maria Grau, delegat del Nàstic, i que serà homenatjat abans de l'enfrontament al Nou Estadi.