El Reus començarà l’any sobre la gespa

El CF Reus estrenarà avui el seu particular 2019 des de la gespa. Els del Baix Camp visiten el Màlaga (20 h, LaLiga123 TV) en un partit inèdit en la història del futbol estatal que finalment sí que es jugarà. La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va ratificar ahir l’enfrontament després d’aturar els intents de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) de posposar-lo. L’organisme defensava que el Reus no podia afrontar la cita en unes condicions professionals mínimes. L’ operació sortida ha fet que només dotze jugadors integrin la plantilla de Xavi Bartolo.

L’AFE va recordar a través d’un comunicat oficial que “sempre ha de prevaler la defensa dels futbolistes, els actors principals d’aquest esport i que fan gran una competició”. L’organisme basa la seva queixa en l’article 239 de la RFEF per reclamar que “s’actuï en conseqüència i es prenguin mesures per evitar que el Reus continuï en aquesta situació de desigualtat esportiva”. La institució que presideix Luis Rubiales creu que no hi ha “cap obstacle” perquè es disputi el partit segons “el règim legal aplicable”.

Futur incert

Interpretacions a banda, els grans despatxos del futbol estatal sostenen de moment el Reus. És un petit parèntesi entre incendis institucionals. S’ha salvat el match ball d’aquesta temporada. Si no hi ha sorpreses, el primer equip seguirà competint a la Lliga 123 fins a l’estiu. Aquesta és la resolució que ha dictat el jutge de disciplina social de la patronal de clubs després de revisar la situació dels del Baix Camp. La competició no quedarà edulcorada, però el futur del Reus segueix sent una incertesa. Cada jornada exigirà una prèvia esportiva i una altra d’estructural, per reafirmar que no hi ha novetats d’última hora.

L’entitat sí que ha perdut una sèrie de privilegis, com ara gestionar “la tramitació de llicències federatives de la Lliga” per poder fitxar nous futbolistes, o el dret “del club i dels seus dirigents actuals a ser elegibles per a qualsevol dels òrgans associatius de la Lliga”. Tot plegat després que s’acredités l’impagament del Reus Deportiu als futbolistes (sis dels quals van abandonar fa uns dies l’entitat per aquest motiu) i a altres empleats. L’expedient disciplinari pot concloure o bé amb un advertiment (un escenari que sembla poc probable tenint en compte la gravetat de la situació) o amb l’expulsió del club de la Lliga Professional per un període de cinc temporades. La suma de circumstàncies fa que els tres punts en joc passin desapercebuts.

El conjunt català, penúltim, necessita sumar si vol agafar oxigen i començar a escalar a la taula. Està a una bona actuació -i a una mica de fortuna- de la zona tranquil·la. Que pel que fa als números el moment no sigui crític reforça el discurs de Xavi Bartolo. L’entrenador intenta gestionar les pors i les virtuts, poques, d’un vestidor que completarà la rotació amb futbolistes del filial. “Jo aconsello als jugadors que no prenguin una decisió de la qual després es puguin penedir. Tenim un nombre de fitxes limitat i haurem de completar la convocatòria amb jugadors del filial. Presentarem el millor equip possible. A Alcorcón també teníem un partit difícil i ens en vam sortir”, explica.

Duel vital a Tarragona

El Nàstic no té marge per a dubtes en el partit contra el Còrdova (18 h, LaLiga123 TV). El conjunt tarragoní s’enfronta a un dels rivals directes per sortir de la zona de descens. La condició de cuer de la categoria el pressiona i necessita començar a sumar. Enrique Martín i la secretaria tècnica del club reforcen la plantilla per capgirar la situació. Thione i Pipa han sigut els reforços d’aquest mercat d’hivern.