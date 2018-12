El Reus torna a viure hores clau perquè 7 jugadors segueixen sense cobrar

El futur del Reus Deportiu penja d'un fil a causa dels greus problemes econòmics que han portat l'entitat a no pagar les nòmines de setembre, octubre i novembre a set dels jugadors de la primera plantilla. Si després de les dotze de la nit d'aquest dijous l'entitat reusenca no ha pagat les nòmines dels set futbolistes que falten per cobrar, els jugadors quedarien lliures i podrien fitxar per qualsevol altre equip.

Els set futbolistes van decidir denunciar el club després de comprovar que el Reus Deportiu no els havia abonat les nòmines en el termini promès pel propietari del club, Joan Oliver. Dotze futbolistes es van acollir inicialment al procés abreujat, gràcies al qual onze d'ells van cobrar els sous pendents setmana passada. L'altre jugador era Tito Ortiz, al qual se li va rescindir el contracte perquè va denunciar el club a l'estiu per haver-lo deixat sense fitxa.

La resta d'integrants de la plantilla van donar de marge a la propietat fins diumenge, després del Reus-Osasuna, per cobrar les tres nòmines, però a dia d'avui encara no ha canviat absolutament res per a ells. Per tot això, si en les pròximes hores no han cobrat, podrien abandonar el club i el Reus es quedaria amb onze futbolistes de la primera plantilla, fet que convertiria el que resta de temporada en un camí pràcticament sense retorn.

Joan Oliver va mantenir una reunió amb els futbolistes per tranquil·litzar-los, però aquests hi han perdut completament la confiança i gran part de la plantilla vol abandonar el club. Els jugadors que no han cobrat són Jesús Olmo, Edgar Badia, Shaq Moore, Fran Carbia, Vitor Silva, Mikel Villanueva i David Querol.

Tant l'entrenador, Xavi Bartolo, com la resta del cos tècnic, els jugadors del filial i els treballadors del club encara segueixen sense cobrar, de manera que la situació és alarmant.