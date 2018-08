Un Reus pendent dels despatxos s'estrena a casa contra el Saragossa

L'estrena a casa del Reus en Lliga arriba amb els deures a mitges per al conjunt de Xavi Bartolo, gairebé més pendent del que passa als despatxos que no pas a la gespa. El conjunt reusenc rep aquest dissabte el Saragossa (19 h, LaLiga123 TV, dial 49) en un duel per al qual, si no hi ha cap novetat d'última hora, altra vegada no podrà comptar amb la totalitat dels seus jugadors. El club vermell-i-negre ha emès aquest divendres un comunicat en què lamenta que "les incessants gestions efectuades" encara no han pogut resoldre definitivament "els problemes amb la inscripció d'alguns futbolistes abans del tancament del període de fitxatges".

El Reus també ha afegit que mentre el procés continuï obert no donarà més detalls de la situació, perquè creu que "pot perjudicar la resolució d'aquesta qüestió". El club, això sí, ha deixat clar que "tan bon punt estigui resolt, es donaran totes les explicacions oportunes". De moment el conjunt reusenc no ha pogut inscriure set jugadors clau: Dejan Lekic, Karim Yoda, Tito Ortiz, Vítor Silva, Miguel Linares, Jesús Olmo i Shaq Moore.

Aquest maldecap arriba en un moment poc oportú, quan falta una setmana perquè tanqui el mercat i, sobretot, coincidint amb la visita del Saragossa, un dels conjunts amb més potencial de Segona. El club aragonès ja podria comptar amb el seu últim reforç, un Álvaro Vázquez que, un cop tancada la seva cessió procedent de l'Espanyol, està a punt per debutar amb el seu nou equip. El davanter badaloní, a més, podria tenir els primers minuts contra el principal rival de l'equip on va jugar la temporada passada, també cedit: el Nàstic. Vázquez, de fet, podria debutar abans i tot de ser presentat, dilluns vinent.