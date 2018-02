El Reus s'acosta al pou de Segona després de perdre a Numància (1-0)

El Reus només ha guanyat un dels últims cinc partits. Precisament en el derbi contra el Nàstic de Tarragona. Aquest diumenge, l'equip entrenat per Aritz López Garai ha perdut per la mínima contra el Numància (1-0) a l'estadi de Los Pajaritos, el primer triomf dels locals aquest 2018 que els permet situar-se en posicions de 'play-off'. Un gol de Manu del Moral, habilitat per Marc Mateu, a l'inici del segon temps ha desnivellat un partit que situa els catalans sense marge d'error: el Reus està amb només un punt sobre les posicions de descens a Segona B.

El migcampista Gustavo Ledes, ex del Barça B, ha sigut el jugador més incisiu, però el Reus només ha disposat d'una clara ocasió per superar Aitor Fernández i igualar el duel: David Haro ha rematat al primer pal però el seu llançament ha marxat fregant el pal.