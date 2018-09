El Reus vol seguir sumant contra un Almeria a l'alça

El Reus visita aquest diumenge (18 h, LaLiga 123 TV) un Almeria a l'alça amb el repte de seguir sumant per mantenir-se allunyat de la zona de descens i, per què no, mirar cap amunt. Els reusencs només han perdut un dels últims cinc partits, fet que els ha permès situar-se a només tres punts de l'ajustada zona de promoció d'ascens.

Davant es trobarà amb un Almeria que ve de sumar dos triomfs, i que a casa només ha perdut un partit. Com el Reus, els andalusos es troben en un procés de recuperació després d'un inici delicat. " Anem a Almería convençuts que ens podem emportar els tres punts", va avisar un optimista Xavi Bartolo. El tècnic va destacar la bona feina feta durant la setmana posterior a l'empat en el derbi contra el Nàstic: "La setmana ha anat molt bé, el nivell del grup és extraordinari".

Bartolo va deixar clar que intentaran "ser protagonistes amb la pilota" contra un rival "amb velocitat en atac, que els fa perillosos". Un cop més, el tècnic reusenc haurà d'acudir al filial per completar una convocatòria.