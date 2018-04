El Reus s'encomana a Vítor Silva per derrotar el Cadis (16 h)

El Reus Deportiu enceta la 35a jornada de Segona Divisió rebent el Cadis (16 h). Serà un partit difícil per als del Baix Camp, que s'han anat acostant perillosament a la zona conflictiva i que ara reben un dels candidats a jugar el 'play-off' d'ascens. De fet, el Reus és a només cinc punts del descens.

La gran esperança per als del Baix Camp és el mitjapunta portuguès Vítor Silva, que torna a l'equip després de complir un enfrontament de sanció. Això, sumat a la bona ratxa a casa, ja que el Reus no hi perd des del 13 de gener.

També torna a la convocatòria el migcampista Borja Fernández, ja recuperat de la lesió, mentre que segueixen a la infermeria el lateral esquerrà Migue García i els extrems Ricardo Vaz i David Querol.