El Reus sobreviu a la gespa (1-1)

El Reus Deportiu pot tenir els dies comptats a nivell institucional, però els jugadors s'entossudeixen a sobreviure a la gespa. Aquest dissabte, el conjunt roig-i-negre ha salvat un punt 'in extremis' en la visita del Numància gràcies a un gol de David Querol al minut 90. Els del Baix Camp segueixen en zona de descens, però empatats a punts amb els rivals que ara mateix obtindrien la permanència.

Encara que Xavi Bartolo només ha pogut comptar amb onze jugadors del primer equip, per l'adéu dels futbolistes impagats i la baixa de Miguel Linares per sanció, el Reus ha sigut capaç d'impedir la victòria dels sorians, que s'havien avançat a la primera part en una acció desgraciada per als del Baix Camp, amb un gol en pròpia porteria d'Alejandro Catena.