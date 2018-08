El Reus tomba al Girona gràcies a un gran Linares (1-0)

Un gol de Linares al quart d’hora de joc ha decantat el I Trofeu Ciutat de Reus, contribuint a la primera derrota del Girona a terres catalanes (1-0). Clarament superats, els blanc-i-vermells no han tingut res a veure amb l’equip brillant que va golejar el Tottenham, anant a remolc d’un Reus animat i abraçat al talent del veterà davanter aragonès, fitxat aquest estiu de l’Oviedo. Linares, murri, ha sacsejat el partit a còpia d’ocasions, obligant Gorka Iraizoz a treure diverses mans que han impedit augmentar les diferències.

Dempeus, a l’àrea tècnica, Eusebio s’ho ha mirat amb tranquil·litat, conscient que la imatge tampoc és per trencar els papers. El val·lisoletà ha donat minuts a molts dels que no en van tenir tants contra els anglesos, inclosos Mojica i Stuani, que s’han estrenat sense encert. Especialment l’uruguaià, que ha hagut de marxar als vestuaris al límit del descans a causa d’una targeta vermella directa fruit d’una protesta que el col·legiat no ha tolerat. Un fet que ha minvat als gironins obligant a retocar el 4-3-3 que ja no es preocupen ni en dissimular.

Xavi Bartolo, que ha assumit el repte de la banqueta reusenca en la tercera temporada consecutiva a Segona, ha demostrat tenir l’equip ben treballat. Amb 6 cares noves d’inici, el Reus no ha especulat ni un sol instant, convertint-se en el primer conjunt que li marca un gol de jugada al Girona aquest estiu. La ratxa, fixada en 555 minuts, ha desencadenat una sèrie d’accions on els blanc-i-vermells, grisos, s’han mostrat insegurs, empesos per la rauxa de Linares, que s’ha encarregat de què el trofeu es quedi a casa malgrat que Lozano ha estat a punt d’empatar. Eusebio encara tindrà temps d’una última prova, marcada per dissabte, davant el Getafe a Alcorcón.