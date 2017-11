El Reus vol trencar la ratxa positiva de l'Sporting per començar a escalar posicions

El Reus Deportiu vol oblidar l'empat contra el Valladolid (2-2) i centrar-se en el partit de dissabte davant l'Sporting de Gijón (20.30 h, GOL TV), un dels equips que aspiren a pujar de categoria aquesta temporada.

L'equip d'Aritz López Garai vol regalar una victòria a una afició que aquesta campanya només ha pogut celebrar un triomf del seu equip a casa, en la quarta jornada contra el Numància (1-0). Els del Baix Camp han sumat tres victòries en total, que fan que siguin desens amb 16 punts. Set empats en dotze jornades de lliga no permeten als de López Garai apropar-se a les posicions de privilegi, tot i que es consoliden com un dels equips més difícils de batre amb només dues derrotes en tot el campionat.

El principal handicap del tècnic roig-i-negre seran les baixes en la zona ofensiva, on no podrà comptar amb Dejan Lekic ni Juan 'Máyor', que segueixen amb les seves respectives recuperacions. Vítor Silva i Raphael Guzzo, amb lesions de llarga durada, tampoc es vestiran de curt per rebre l'Sporting de Gijón i deixaran orfe de creativitat el centre del camp de l'equip tarragoní.

D'altra banda, l'Sporting arriba a la cita amb un molt bon estat de forma: 3 victòries i 2 empats en les 5 últimes jornades, xifres que fan que els asturians siguin tercers classificats amb 22 punts, 1 menys que el líder de Segona, el Lugo.

De cara al duel amb el Reus, l'entrenador del conjunt de Gijón, Paco Herrera, no té previst fer gaires canvis. El tècnic segueix sense poder comptar amb els lesionats Alberto Lora i Álex López, als quals aquesta setmana s'ha unit el central Xandao. Amb tot, cap dels tres era titular.