Les baixes, el gran problema del Reus abans de rebre el Valladolid

El Reus Deportiu, obligat a reinventar-se per les nombroses baixes, espera la visita d'un Reial Valladolid que vol seguir a la part alta de la classificació (21.00 h). Serà el primer partit sense Vaz, lesionat i destinat a no poder jugar en el que queda de temporada. Aritz López Garai també tindrà la baixa de Dejan Lekic, Máyor, Vitor Silva i Guzzo.

Edgar Hernández apunta a la titularitat a la punta d'atac, on podrien acompanyar-lo Fran Carabia i Querol. El Real Valladolid de Luis César Sampedro no guanya a fora des que ho va fer al camp del filial del Sevilla. Serà el primer partit del Reus a casa des que va rebre una sanció per mostrar una senyera gegant contra l'Osasuna.