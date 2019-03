Revés molt dur per a l’Espanyol: David López es perd la temporada

L’Espanyol no guanya per a disgustos en forma de lesions aquest 2019, que està sent un any negre en aquest sentit per als blanc-i-blaus. L’últim a caure ha sigut David López, que es perdrà la temporada per una greu lesió al genoll.

Després dels estudis que se li han fet en les últimes hores, s’ha confirmat que el central pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre. El futbolista blanc-i-blau ha sigut sotmès aquest matí, tal com estava previst, a noves proves complementàries a l'Institut Guirado, amb el doctor Jordi Català. Se li ha practicat una nova ressonància amb talls específics per determinar la integritat del lligament i la seva tensió. Després de les proves, l'informe final ha confirmat el trencament del lligament.

Està previst que el central de l’Espanyol sigui operat pel doctor Ramon Cugat dimecres, i s'ha establert un termini de baixa que podria ser d'entre els sis i els vuit mesos perquè es recuperi totalment.