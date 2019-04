Riqui i De Jong per engrescar-se amb el futur Del Barça

No s’ha acabat la temporada en què el Barça pot guanyar el triplet, i jo ja m’engresco amb la següent. Amb un futur en què el Barça torni a tenir el centre de gravetat al mig del camp, amb migcampistes de talent ocupant la tribuna d’oradors per explicar als quatre vents com es juga a futbol en aquest club. Aquesta és una temporada estranya, en què el Barça pot guanyar-ho tot malgrat encadenar molts partits en què queden pocs moments per ser recordats. Un Barça que juga millor que la gran majoria de rivals, però que no encisa com altres anys. Res greu si és una temporada d’impàs. Un pecat imperdonable si és una tendència que durarà anys.

Si és un impàs tot esperant el futur, l’aposta de Valverde és brillant. Treure el bo i millor d’una generació d’or tot esperant-ne el relleu. El Barça ha perdut dos o tres anys amb apostes esportives sorprenents, d’aquelles que fan mal als ulls, amb Arda Turan, André Gomes i companyia, però aquesta temporada el canvi en la política esportiva és ben positiu. La incorporació d’Arthur Melo, que està pagant el canvi de ritme de passar de la lliga brasilera a l’espanyola, és un encert. I els anys vinents, Arthur hauria d’estar acompanyat per Aleñá i dos noms que engresquen. Riqui Puig va deixar detalls de geni, de jugador que sap on té el cap i l’utilitza com cal, girant com Xavi, esmunyint-se com Iniesta i fent assistències com Guardiola. Qui sap on arribarà, però el matadeperenc parla un idioma reconeixible. Imaginar-lo acompanyat d’Arthur i Frenkie de Jong és somiar un futur que convida a l’optimisme. Els últims mesos aquells que, com deia Mario Benedetti, som uns captaires del bon joc, que pidolem veure atreviment i bellesa, hem gaudit més amb els partits de l’Ajax que amb alguns partits de la Lliga espanyola. I al centre sempre hi havia De Jong, que no deixa de fer-se gran. Aquest podria ser l’any d’uns títols convertits en un pont entre el passat, el de Xavi i Iniesta, i el futur amb Puig, De Jong i Melo. Un pont que els uneix i que porta el nom de Messi o Busquets. No ens podem queixar.