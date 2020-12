Riqui Puig i l’eterna lluita per tenir una oportunitat

Ara que pesos pesants con Antoine Griezmann parlen de “falta d’actitud i de ganes de córrer”. Ara que qualsevol equip li passa la mà per la cara al Barça, que Messi es referma en la seva decisió de marxar i que el record de Xavi, Puyol i Iniesta és cada cop més llunyà. Ara que el Camp Nou és un estadi buit d'ànima i orfe d'il·lusions i esperances de tornar a veure un equip guanyador després de tants milions malbaratats. Ara que els resultats han fet tocar fons el projecte de Koeman, La Masia –epicentre de la millor generació blaugrana de la història– emet un raig de llum estimulant: un futbolista gairebé invisible des de l'estiu, amb el qual els tècnics no comptaven, però que contrasta radicalment amb l'apatia de bona part dels seus companys. És de Matadepera i es diu Riqui Puig.

La falta d'ofertes i l'horitzó electoral van fer que el vallesà es quedés a la plantilla malgrat el missatge que va rebre de Koeman a la pretemporada: "Li recomano que se'n vagi cedit per seguir creixent". Un pla que l'holandès també veia per a Aleñá i Pedri, malgrat que el canari va acabar convencent-lo i ara fins i tot passa per davant de Philippe Coutinho. Al tercer mes de temporada, Riqui és dels jugadors menys utilitzats (77 minuts jugats, la majoria a la Champions), però dimarts, en la derrota contra el Juventus (0-3) al Camp Nou, va ser l'única bona notícia en clau blaugrana.

L'entrenador li va donar gairebé mitja hora davant del campió italià i, tot i que l'equip no va maquillar el marcador ni va aconseguir classificar-se primer per als vuitens de final de la màxima competició, va aportar un altre aire a la zona de creació. En 29 minuts, va intervenir més vegades amb èxit (38) que Antoine Griezmann (36) en tot el partit i va liderar l'estadística de recuperacions de pilota, demostrant que no cal ser el més alt ni el més fort per pressionar i robar-li la possessió al rival.

Sense moviments a la vista

Els pròxims partits serviran per comprovar si el bon paper a les estones de Champions ajuden Riqui Puig a aparèixer més sovint als plans de Koeman. Abans que acabi el 2020 el Barça jugarà cinc partits de Lliga que poden marcar el seu futur a l'equip. A les portes d'un nou mercat de fitxatges, espera no acumular arguments per arribar-se a plantejar la cessió que l'entrenador li recomanava fa uns mesos. Una sortida que, encara que jugui molt poc abans de Cap d'Any, segueix sent poc probable tenint en compte el context de canvi en què es troba el Barça, tant a la llotja com al vestidor.