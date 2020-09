Riqui Puig, amb un peu fora del Barça

A falta de grans fitxatges per la situació econòmica que ha comportat la pandèmia de coronavirus, i a les portes d'un relleu generacional a la plantilla que no es pot acabar d'executar precisament per falta de recursos, l'aposta pels joves del planter havia de ser una sortida sostenible. Ronald Koeman, l'últim entrenador que nomenarà Josep Maria Bartomeu com a president del Barça, ha agafat un equip ple de veterans, però que també disposa d'un grup de futbolistes amb molt futur.

De fet, fins i tot el president blaugrana, en previsió de la falta de liquiditat per afrontar grans operacions, deia a finals de juliol: "Hem fet fitxatges de futur com Trincão, Pedri i Matheus, i farem dorsal del primer equip a Araujo, Ansu Fati i Riqui Puig". El context semblava propici per a l'explosió del talent emergent i especialment del que el club ha format a La Masia. Tanmateix, quan falta una setmana per a l'inici de la temporada oficial, cap dels tres jugadors del filial que havien de pujar al primer equip té assignat un dorsal professional. I un d'ells, Riqui Puig, fins i tot ha quedat fora dels plans del nou entrenador.

Perquè, més que les absències de Luis Suárez o Rafinha, la llista de convocats de Koeman per al Trofeu Joan Gamper ha provocat un altre terratrèmol: la baixa per decisió tècnica del migcampista de Matadepera. Segons ha avançat RAC1 i ha pogut confirmar l'ARA, l'entrenador neerlandès li ha comunicat que no compta amb ell i que el millor que pot fer és buscar un altre equip per tenir més minuts. El missatge ha provocat una sorpresa transversal: des del mateix jugador fins a alguns despatxos del Camp Nou, passant per diversos companys de vestidor. I les xarxes socials, actual termòmetre de l'afició a falta de partits amb públic, s'han encès buscant una explicació.

Controvèrsia sobre els anys de contracte que li queden

Fa uns dies, Riqui Puig afrontava la temporada amb la il·lusió de consolidar-se al primer equip, aprofitant les baixes d'Arthur, Rakitic i Vidal al mig del camp, i de signar el seu primer contracte professional a tots els efectes després del que va signar fa dos anys fins al 2021 (amb opció a dos més) quan el Tottenham el va venir a buscar en edat juvenil. Ara, amb 20 anys i un futur molt prometedor, es veu abocat a trobar una sortida del club de la seva vida amb certa controvèrsia sobre la durada exacta del seu contracte. Perquè fa poques setmanes el Barça no havia decidit si ampliaria el compromís fins al 2023 i ara hi ha mutis absolut sobre aquest fet, cosa que alimentaria un possible traspàs per ingressar els diners que no deixarà cap de les vaques sagrades al còmput de vendes. Amb el mercat a dues setmanes del tancament, Riqui Puig obre un altre serial en l'actualitat amb bastants números de tenir un final dolorós.