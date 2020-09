Riqui Puig vol convèncer Koeman

Riqui Puig vol quedar-se al Barça. Segons ha pogut confirmar l'ARA, el migcampista de Matadepera ha comunicat al club blaugrana que no seguirà els consells de Ronald Koeman, que li recomana buscar-se un equip per jugar-hi cedit davant la possibilitat de no tenir suficients minuts a les seves ordres. De fet, al Gamper, el tècnic holandès ja el va deixar fora de la llista de convocats per decisió tècnica.

A falta de grans fitxatges per la situació econòmica que ha comportat la pandèmia del coronavirus, i a les portes d’un relleu generacional a la plantilla que no es pot acabar d’executar precisament per falta de recursos, l’aposta pels joves del planter havia de ser una sortida sostenible per a aquesta temporada. De fet, fins i tot Josep Maria Bartomeu, amb previsió de la falta de liquiditat per afrontar grans operacions, deia a finals de juliol: “Hem fet fitxatges de futur com ara Trincão, i Pedri, i farem dorsal del primer equip a Araujo, Ansu Fati i Riqui Puig”. El context semblava propici per a l’explosió del talent emergent i especialment del que el club ha format a La Masia, però de moment cap dels tres que venen del filial tenen dorsal professional.

Controvèrsia amb el contracte

Malgrat el missatge que ha rebut de part dels tècnics, Riqui Puig continua afrontant la temporada amb la il·lusió de consolidar-se al primer equip, aprofitant les baixes d’Arthur, Rakitic i Vidal al mig del camp, i de signar el seu primer contracte professional a tots els efectes després del que va signar fa dos anys fins al 2021 (amb opció a dos més) quan el Tottenham el va venir a buscar en edat juvenil. Ara, amb 20 anys i un futur molt prometedor, creu que és capaç de convèncer Koeman malgrat que el neerlandès faci servir un 4-2-3-1 que no beneficia gaire el seu repertori.