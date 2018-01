Rivals de màxim nivell per a treure el bitllet dels quarts de final

Barça Lassa i Reus Deportiu poden certificar aquest cap de setmana la seva classificació matemàtica per als quarts de final de la Lliga Europea d'hoquei patins. Abans, però, els dos conjunts catalans hauran de superar a dos rivals de màxim nivell; el Benfica i l'Oliveirense, respectivament, en els duels corresponents a la quarta jornada de la màxima competició europea.

Al Palau (dissabte; 19h) i davant d'un exigent Benfica, invicte a la lliga portuguesa, el Barça té la classificació a les seves mans, ja que és el líder del grup C amb cinc punts d'avantatge sobre els portuguesos i els italians del Forte dei Marmi. Els blaugranes afronten el duel amb la baixa sensible de Marc Gual, que va ser sancionat en la darrera jornada a la pista del Benfica, on els d'Edu Castro van aconseguir una victòria de prestigi (4-8).

També el Reus, vigent campió d'Europa, accediria als quarts de final si aquest dissabte (21h) guanya a casa davant l'Oliveirense portuguès, reeditant la final de la temporada passada. Tot i el lideratge dels roig-i-negres, una victòria dels portuguesos els donaria la primera plaça provisional del grup A, a l'espera del partit entre el Viareggio italià i l'Iserlohn alemany.

D'altra banda, el Liceo necessita guanyar a Riazor davant del Quevert francès i que l'Sporting de Portugal també ho faci en la seva visita a la pista del Lodi italià, si també vol classificar-se matemàticament per la següent ronda. En canvi, el Vic ha d'aconseguir la victòria a casa contra La Vendéenne per a mantenir les seves escasses opcions de ser el segon del grup B.

Polèmica al Lleida - Igualada de la Copa CERS

Una de les eliminatòries més atractives dels vuitens de final de la Copa CERS és l'enfrontament entre el Lleida i l'Igualada, en què els de la capital de l'Anoia visiten les terres de ponent amb un mínim avantatge del partit d'anada a Les Comes (4-3).

Els igualadins, però, no podran comptar aquest dissabte (20h) amb la presència de Sergi Pla, qui encara està pendent de la resolució del Comitè de Competició sobre la targeta vermella que va veure al partit de tornada dels setzens de final contra el Sarzana italià. El club, que ja ha mostrat la seva indignació per la situació que està vivint el jugador, no entén que el Comitè no s'hagi reunit en dos mesos.

Pel que fa a les altres eliminatòries, el Noia, el Vendrell i el Voltregà, hauran de viatjar a Portugal per a segellar la seva classificació contra el Barcelos, el Juventude de Viana i el Valença, respectivament. Els de Sant Sadurní són els que ho tindran més complicat, ja que s'enfronten als vigents campions amb un resultat d'empat a 1 en el partit d'anada.