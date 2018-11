El River-Boca es jugarà en camp neutral el 8 o el 9 de desembre

El partit de tornada de la final de la Copa Libertadores 2018 entre el River Plate i el Boca Juniors es jugarà en un camp neutral el 8 o 9 de desembre, segons ha anunciat aquest dimarts la Conmebol.

Per ara, però, no s'ha determinat quin serà l'estadi. Això sí, s'ha especificat que seria fora de l'Argentina per "prudència".

La Conmebol, l'organisme futbolístic que organitza la Copa Libertadores, ha pres aquesta decisió després de reunir-se amb els dos clubs.

El River-Boca s'havia de disputar dissabte passat però es va ajornar pels incidents a l'exterior de l'estadi. Inicialment s'havia de jugar l'endemà, diumenge, però al final es va cancel·lar el partit a l'espera de trobar una nova data. D'aquí quinze dies, doncs, se sabrà el nom del guanyador d'aquest torneig equivalent a la Champions League de l'Amèrica Llatina.