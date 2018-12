Roba, menjar i una medalla de Sant Antoni: així són els 150 quilos de material de Laia Sanz al Dakar

Laia Sanz, tretze vegades campiona del món de trial i cinc d'enduro, viatjarà al Dakar amb prop de 150 quilos d'equipatge per afrontar, a partir del 6 de gener, el ral·li més dur del món, en el qual ha estat set vegades la primera dona classificada. La barcelonina, novena en la classificació absoluta el 2015, competirà per novena vegada en el Dakar, que en aquesta edició es disputarà íntegrament al Perú, i per fer-ho posarà rumb a Lima amb tot el material necessari: monos, botes, cascos, ulleres i altres articles imprescindibles per afrontar aquesta aventura.

Laia Sanz calcula que el seu equipatge pesarà uns 150 quilos, sense incloure el material que cada equip oficial envia en vaixell mesos abans a la seu del ral·li. En aquest pes hi ha tota la roba que utilitzarà durant la prova, incloent-hi aquella de la qual disposarà quan arribi al campament després de cada etapa.

Descubre qué llevo en parte de los 150kg que se vienen conmigo a Perú. Será suficiente?🤔

Contando las horas para que llegue el gran día! @redbullESP pic.twitter.com/MBcJNY8uqx — Laia Sanz (@LaiaSanz_) 27 de desembre de 2018

S'emportarà també la 'tablet' i un llibre per al llarg viatge; un assecador que, més enllà de perseguir una finalitat purament estètica, en aquest cas té un altre objectiu: "És important que m'assequi el cabell després de la dutxa per evitar problemes musculars, especialment al coll, on he patit diverses torticolis per aquest motiu".

Entre les novetats, Laia Sanz vestirà aquest any una armilla de protecció que té un coixí de seguretat, un sistema ja implantat en la velocitat però inèdit en l''off road'. A més de la seguretat afegida, el sistema permet desinflar la bossa d'aire manualment fins a dues vegades, de manera que el pilot pot continuar una etapa de manera còmoda si pateix una caiguda sense conseqüències.

També viatja amb suplements alimentaris; menjar casolà amb el qual fer les etapes una mica més curtes; retoladors per marcar cada nit el llibre de ruta amb els punts de perill de l'endemà. Finalment, Laia Sanz tornarà a portar un record que l'acompanya des de la seva primera participació en el Dakar: "La meva àvia em va regalar aquesta medalla de Sant Antoni perquè em protegís, i mai m'oblido de portar-la amb mi. És també una manera de tenir present la família", ha assenyalat.