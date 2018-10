Roben una caixa de cabals de la Ciutat Esportiva Dani Jarque

La Ciutat Esportiva Dani Jarque ha patit, la nit de dimarts a dimecres, un robatori. Segons la investigació efectuada pels Mossos d'Esquadra i pel departament de seguretat de l'Espanyol, que han acordonat la mateixa zona, es tracta d'una "bretolada". Els lladres, segons aquestes fonts, no han robat cap caixa forta, però sí que han agafat "una petita caixa de cabals amb diners en efectiu".

El que no s'han endut és documentació de cap tipus, segons han explicat des del conjunt blanc-i-blau. El robatori s'ha produït a les oficines situades al costat dels camps d'entrenament de l'Escola de l'Espanyol. Els lladres han forçat la porta de les oficines i han accedit a la caixa, si bé des del club espanyolista han confirmat que la quantitat robada no és gaire gran. La Ciutat Esportiva compta amb vigilància les 24 hores, però no és el primer cop que pateix un robatori: anteriorment ja havia sofert sostraccions de material esportiu i coure.