Roger Guasch substitueix Ramon Robert com a director general corporatiu de l'Espanyol

L'Espanyol ja té recanvi per a Ramon Robert en el càrrec de director general corporatiu. Només nou dies després de cessar l'antic conseller delegat, el club blanc-i-blau ha anunciat la incorporació de Roger Guasch i Soler (Barcelona, 1966) en aquesta funció. Un rol que començarà a ocupar de forma gradual des de mitjans de febrer, com ja havia anticipat l'entitat. Guasch és l'actual director general del Liceu, una etapa professional que finalitzarà professionalment al març, quan hagi completat el traspàs al nou càrrec. Guasch serà presentat en una roda de premsa que es durà a terme entre finals de febrer i inicis de març.

Guasch ha estat escollit pel consell d'administració blanc-i-blau pel seu perfil corporatiu. Doctor Enginyer Químic per l’Institut Químic de Sarrià que compta amb diferents postgraus a ESADE i IESE, Guasch és un executiu amb una consolidada trajectòria tant en la gestió privada com en la direcció d’entitats d’àmbit públic i en les relacions amb les administracions.

Des de l’octubre del 2013 ha dirigit el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, contribuint al sanejament econòmic d’aquesta institució de referència en el nostre entorn social, així com a l’impuls de l’àrea de patrocini i mecenatge, la seva imatge artística i el seu caràcter social. Anteriorment a la seva actual etapa al Gran Teatre del Liceu, Guasch ha ocupat llocs de responsabilitat directiva a empreses com l’Aliança, Chupa Chups o Solving Efeso Consulting, on ha desenvolupat un profund coneixement en totes les àrees de negoci i la capacitat de liderar equips de treball sota entorns de canvi i de necessitat d’innovació en la gestió. Al RCD Espanyol, i com a màxim executiu de l’Àrea Corporativa de l’entitat, vetllarà per assolir l’objectiu d’impulsar el desenvolupament del club en la seva vessant operativa i de gestió.

E l nou director general corporatiu reportarà directament al Consell d’Administració i a la seva comissió executiva. Guasch liderarà l’Àrea Corporativa, que inclou els següents departaments: Administració i Finances, Comercial i Màrqueting, Social, Comunicació, Recursos Humans, Internacional i Serveis Generals.

Nou canvis en l'organigrama des del juny

L'arribada de Guasch suposa un nou canvi en l'organigrama espanyolista, que ha viscut nou canvis respecte al que el club va presentar el passat juny, ara fa 7 mesos i mig. El nou consell d'administració presenta algunes modificacions. Chen Yansheng segueix sent el president; Carlos García Pont i Adolf Rousaud es mantenen com a vicepresidents, però el nombre de consellers passa de 10 a 9 pel cessament de Ramon Robert. La comissió executiva i de supervisió del consell (una versió reduïda del mateix) també perd un efectiu, i passa de quatre a tres membres.

540x306 L'organigrama que l'Espanyol va presentar pel curs 2017-18 ja ha quedat obsolet / RCD ESPANYOL L'organigrama que l'Espanyol va presentar pel curs 2017-18 ja ha quedat obsolet / RCD ESPANYOL

540x306 El nou organigrama de l'Espanyol / RCD ESPANYOL El nou organigrama de l'Espanyol / RCD ESPANYOL

D'altra banda, l'àrea d'administració i finances, encapçalada per Joan Fitó, passa de reportar directament al consell d'administració a fer-ho al nou director general corporatiu. Els canvis s'afegeixen als impulsats a partir de l'1 de juny, quan Òscar Perarnau va tornar al club per encapçalar l'àrea esportiva en la funció de nou director general esportiu. Ell ha estat l'encarregat de supervisar les primeres modificacions progressives. Felipe Sánchez va passar a ser el secretari tècnica i mà dreta del director esportiu, Jordi Lardín.

Fran Navarro i Àlex Garcia van convertir-se en els dos principals responsables del futbol base en substitució, precisament, de Lardín. Al capdavant dels serveis mèdics, Manolo González va entrar en el lloc d'Antoni Turmo.