Roglic mana en el duel entre eslovens i colombians del Tour

Els dos catalans que competeixen al Tour van deixar-hi les cames en una tretzena etapa preciosa pel Massís Septentrional, com si volguessin aprofitar la Diada de Catalunya per reivindicar-se. Però aquesta edició de La Grande Boucles’ha convertit en un duel entre eslovens i colombians, que no deixen ni les engrunes als altres ciclistes. El vilanoví Marc Soler va acabar vuitè i el sabadellenc David de la Cruz desè en una etapa en què es va imposar el colombià Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling) després de guanyar el pols a dos alemanys de l’equip Bora, Lennard Kämna i Maximilian Schachmann.

Però el gran triomfador de la jornada va ser l’eslovè Primoz Roglic (Jumbo), que va consolidar el liderat a la classificació general i va castigar els rivals a les rampes del Puy Mary, el volcà símbol de la regió d’Alvèrnia, final d’etapa per primer cop en més de cent anys de Tour. Si al davant els alemanys no podien superar un colombià, al gran grup van ser els colombians els que van cedir a un atac final dels eslovens. Acompanyat pel seu deixeble Tadej Pogacar (UAE), Roglic va castigar els seus adversaris al final d’una etapa de 191,5 km amb cinc ports de muntanya i 4.400 metres de desnivell acumulat.

Una etapa trampa, marcada en vermell al calendari, a mig camí dels Pirineus i els Alps, on Roglic va demostrar que aquest any l’Ineos és mortal. L’equip britànic ha vist com un dels seus ciclistes guanyava el Tour en set de les últimes vuit edicions, però al Puy Mary Egan Bernal va perdre més de 30 segons i la segona posició a la general, ara en mans de Pogacar, que queda a 44 segons del líder. Bernal queda ara a 59 segons de la primera posició i, de passada, va perdre el mallot blanc que distingeix el millor jove del Tour, que passa a Pogacar. Dos eslovens sols contra Colòmbia, perquè a la general els persegueixen Bernal i Rigoberto Urán (Arkea) a 1 minut i 10 segons, Nairo Quintana (Col/Education) a 1 minut i 12 segons i Miguel Ángel Superman López (Astana) a 1 minut i 31 segons. Dos eslovens i quatre colombians, perquè ahir es van ensorrar els francesos Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) i Romain Bardet (AG2R-La Mondiale).

Martínez toca el cel

L’etapa també va servir per confirmar el bon moment del jove de 24 anys Daniel Felipe Martínez, que després de guanyar el Critèrium del Dauphiné fa poques setmanes va aconseguir la seva primera etapa al Tour amb una exhibició de coratge. Nascut en una zona conflictiva a la rodalia de Bogotà, Martínez no va tenir la primera bicicleta fins als 13 anys. “Volia ser futbolista però el meu germà em va portar cap al ciclisme. Vaig començar amb una bicicleta vella de ferro, sense canvis i amb un sol fre, el de davant”, explica. Però la seva progressió li va permetre mantenir tota la seva família i convertir-se en el tretzè colombià que guanya una etapa del Tour des que el 1984 ho va aconseguir per primer cop el gran escalador Lucho Herrera a l’Alpe d’Huez. La catorzena etapa, entre Clermont-Ferrand i Lió, de 194 km, serà ideal per als esprintadors abans dels Alps, que arriben el cap de setmana.