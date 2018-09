Ronaldinho apadrina una Cruyff Court a Roquetes

La figura de Ronaldinho sempre serà eterna. Ahir a Roquetes (Sant Pere de Ribes) el brasiler va tornar a exhibir el seu somriure en l’acte de presentació d’una nova Cruyff Court, una pista de futbol en favor de la integració i que l’exestrella blaugrana va apadrinar. Una munió de nens i nenes van assistir a l’acte i no es van cansar de cridar el nom de Ronaldinho per captar la seva atenció, i ell sovint corresponia amb el seu signe tan característic: la salutació surfera.

L’altra cara coneguda va ser la del també exjugador del Barça Carles Puyol, patró de la Fundació Johan Cruyff, l’entitat que conserva el llegat de Cruyff i que du a terme diverses accions integradores vinculades amb el món de l’esport. La pista d’ahir és el resultat d’una nova col·laboració entre la Fundació Cruyff, la Fundació del Barça -representada pel vicepresident primer, Jordi Cardoner- i la Fundació Bancària La Caixa. Aquesta entesa ja ha propiciat 15 Cruyff Courts arreu de Catalunya. “De petit, al Brasil, no tenia camps com el que inaugurem aquí. És un projecte molt necessari per donar als infants un lloc on aprendre valors mitjançant l’esport”, va dir Ronaldinho abans de disputar un partidet amb nens i nenes i contra Puyol.

Puyol compara el Barça i el Madrid

Després del partidet, l’excapità blaugrana va parlar del VAR: “Ha d’evolucionar, però ajuda els àrbitres, és necessari. Un dels problemes que té, però, és que hi segueixen havent situacions interpretables”. Puyol també va lloar el curs del Barça l’any passat: “Si aquí haguéssim fet la temporada que va fer el Madrid l’any passat, ja ens haurien tallat el cap. La Champions ens fa molta il·lusió a tots, però la Lliga és molt important. S’ha d’anar per tot”.